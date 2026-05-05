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德媒：萊比錫市中心發生汽車撞人案 2死2重傷

中央社／ 柏林4日綜合外電報導

中德廣播公司（MDR）引述警方的說法報導，德國東部城市萊比錫（Leipzig）市中心今天發生汽車衝撞人群事件，造成2人死亡、2人重傷。

萊比錫警方向路透社證實，確實發生開車致人受傷的事件，但無法提供更多細節。

萊比錫廣播電台（Radio Leipzig）報導，目擊者看到一輛車頂上有一人且受損的福斯（Volkswagen）休旅車快速駛過行人徒步區。

該電台引述目擊者的說法報導，據傳現場有多具遺體被床單覆蓋，還發生一起刺人事件。

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