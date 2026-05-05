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鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

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貝森特籲中方勸伊朗…川習將討論開放荷莫茲海峽

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國財政部長貝森特。 （美聯社）
美國財政部長貝森特。 （美聯社）

美國財政部長貝森特四日呼籲中國加強外交努力，說服伊朗重新開放荷莫茲海峽供國際航運通行，並指這議題將在美國總統川普與中國國家主席習近平下周會面時討論。

貝森特在福斯新聞的現場訪問中表示：「中國，我們要看看他們是否能透過外交發揮作用，讓伊朗開放這道海峽。」

他指出，中國購買了伊朗九成能源出口，「因此他們正在資助全球最大的國家級恐怖主義贊助者」。他表示，他正敦促中國「加入我們的這項國際行動」，以恢復該海峽通行，但未具體說明北京應採取何種行動。

貝森特還說，中國與俄羅斯應停止在聯合國阻撓相關倡議，例如鼓勵採取措施保護荷姆茲海峽商業航運的決議。

貝森特表示，川普與習近平一直在討論伊朗局勢，並將在五月十四日至十五日於北京舉行的峰會中面對面交換意見。不過，他強調，雙方將努力維持美中關係穩定，而這種穩定是建立在去年十月於南韓釜山達成的貿易休戰基礎上。他說：「我們的關係一直非常穩定，這來自兩位領導人彼此高度尊重。」

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