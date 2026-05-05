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美國務院證實盧比歐本週訪羅馬 將會教廷高層談中東

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國國務院今天證實，國務卿盧比歐將於6至8日訪問義大利首都羅馬，並將與教廷高層討論中東議題。先前教宗良十四世曾公開批評伊朗戰爭，引發美國總統川普對他言詞攻擊。

梵蒂岡近日宣布，盧比歐（Marco Rubio）7日將與良十四世（Leo XIV）私下會面。另有1名義大利消息人士告訴法新社，盧比歐訪問期間也將拜會義大利官員，他並已尋求與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）會面。

美國國務院今天透過簡短聲明表示：「盧比歐國務卿將會晤教廷領導階層，討論中東情勢及彼此在西半球的共同利益。與義大利官員的會面則將主要討論共同安全利益及戰略同一陣線。」

良十四世之前呼籲和平，並曾於4月7日暗示，川普（Donald Trump）揚言摧毀伊朗文明的行為形同欲予種族滅絕，「令人無法接受」。此外他也曾發聲反對川普對移民的廣泛打擊。

川普其後批評這名首位美國出身教宗「對犯罪軟弱，對於外交政策很糟糕」。這令許多觀察家震驚。

美國 川普 教廷

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