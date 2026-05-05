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大西洋郵輪爆漢他病毒疫情 3人死亡

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
世界衛生組織三日證實，目前停泊在維德角的郵輪「宏迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，已有三人死亡及三人出現症狀。圖為宏迪亞斯號去年五月在荷蘭夫利辛亨市靠岸。（路透）
世界衛生組織三日證實，目前停泊在維德角的郵輪「宏迪亞斯號」爆發漢他病毒疫情，已有三人死亡及三人出現症狀。圖為宏迪亞斯號去年五月在荷蘭夫利辛亨市靠岸。（路透）

世界衛生組織與南非衛生部三日證實，大西洋一艘郵輪爆發罕見漢他病毒疫情，已有三人死亡，另外至少三人染病，其中兩人為船員。

這艘郵輪約載有一百五十名觀光客，目前停在非洲島國維德角外海，當地主管機關已介入協助，尚未允許任何人下船。

南非衛生部表示，這艘懸掛荷蘭國旗的宏迪亞斯號（MV Hondius）約三周前從阿根廷烏斯懷亞出發，途中停靠多個地點，包括南極大陸、福克蘭群島、南丁格爾島、聖赫勒拿及維德角；原定最後前往西班牙加那利群島。

路透引述世衛表示，全部六名個案中，已有一人經實驗室檢測確認感染漢他病毒。

首名死者是一名七十歲男子，死於船上，遺體隨後在南大西洋英國屬地聖赫勒拿移下船。該男子的六十九歲妻子後來在南非一座機場準備搭機返回荷蘭時昏倒，送往附近醫院後不治；荷蘭外交部證實這對夫婦為荷蘭籍。第三名死者遺體仍在船上。

此外，一名患者正在南非醫院加護病房治療。另有兩名船員疑似染病尚未確診漢他病毒。

漢他病毒由齧齒動物攜帶，例如老鼠與家鼠，主要透過吸入乾燥鼠糞、尿液等汙染微粒感染人類，一般不會人傳人。

根據美國疾病防治中心，漢他病毒可造成兩種嚴重症候群：影響肺部的漢他病毒肺症候群以及影響腎臟的腎症候群出血熱。

世衛表示，目前沒有特定療法。世衛歐洲區域主任克魯格表示，這次疫情對公眾風險很低，沒有必要恐慌或實施旅行限制。

疫情 南非 荷蘭

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