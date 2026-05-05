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韓國貨船在荷莫茲海峽爆炸起火 無人傷亡、起因待查

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

韓國政府今天表示，一艘韓國船舶在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）「爆炸起火」。在美國和以色列對伊朗發動攻擊後，這條關鍵的中東航道已幾乎被封鎖。

法新社報導，韓國外交部表示，首爾時間晚間8時40分（格林威治標準時間11時40分）左右，一艘由韓國航運公司營運、錨泊於荷莫茲海峽內阿拉伯聯合大公國附近的船隻爆炸起火。

韓國外交部在聲明中指出，船上有24名船員，包括6名韓國人與18名外籍人士，截至目前「無人傷亡」。

聲明表示：「爆炸與火災的起因，以及具體損害情形，目前均在調查中。」

根據船舶追蹤網站MarineTraffic的資料，這艘名為HMM Namu的貨船長度將近180公尺，懸掛巴拿馬國旗。

美國 首爾 阿拉伯

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