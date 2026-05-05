聽新聞
0:00 / 0:00
韓國貨船在荷莫茲海峽爆炸起火 無人傷亡、起因待查
韓國政府今天表示，一艘韓國船舶在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）「爆炸起火」。在美國和以色列對伊朗發動攻擊後，這條關鍵的中東航道已幾乎被封鎖。
法新社報導，韓國外交部表示，首爾時間晚間8時40分（格林威治標準時間11時40分）左右，一艘由韓國航運公司營運、錨泊於荷莫茲海峽內阿拉伯聯合大公國附近的船隻爆炸起火。
韓國外交部在聲明中指出，船上有24名船員，包括6名韓國人與18名外籍人士，截至目前「無人傷亡」。
聲明表示：「爆炸與火災的起因，以及具體損害情形，目前均在調查中。」
根據船舶追蹤網站MarineTraffic的資料，這艘名為HMM Namu的貨船長度將近180公尺，懸掛巴拿馬國旗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。