警訊 漢他病毒威脅升溫 WHO 證實大西洋郵輪爆發三死三染病疫情

主要由鼠類等齧齒動物傳播的漢他病毒威脅升溫，世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，大西洋一艘郵輪爆發漢他病毒疫情，已有三人死亡，另外至少三人染病。同時，台北近期鼠患橫行，疾管署也證實今年台灣已累計兩例漢他病毒確診病例，籲民眾應提高警覺。

漢他病毒主要是透過吸入乾燥鼠糞、尿液或巢材中的汙染微粒來感染人類。多數漢他病毒不會人傳人，目前有紀錄可在人與人之間傳播的，僅南美洲的安地斯病毒（Andes virus）。感染漢他病毒者，初期症狀類似流感，但後續可能惡化為呼吸困難，甚至肺部或心臟衰竭。專家提醒，漢他病毒目前沒有專門治療方法，清理鼠糞時也不應使用吸塵器或掃帚，以免揚起含病毒的微粒。

WHO 3日證實，目前停泊非洲西岸島國維德角的大西洋郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒疫情，已有三人死亡及三人出現症狀。WHO告訴法新社：「截至目前已有一例漢他病毒感染經實驗室確認，另有五例疑似病例。

南非衛生部同日也說，該國發生一波「嚴重急性呼吸道疾病」疫情，已經造成至少兩人死亡，還有一人正在約翰尼斯堡的加護病房接受治療。南非衛生部發言人莫哈萊表示，在約翰尼斯堡治療的患者檢驗結果對漢他病毒呈陽性反應。

約翰霍普金斯大學病毒學專家德賓克（Kari Moore Debbink）指出，漢他病毒並非郵輪上常見的傳染病，郵輪更常見的是諾羅病毒。

感染漢他病毒後一至八周可能出現發燒、痠痛等類似流感症狀，之後可能惡化為呼吸困難，甚至肺部或心臟衰竭。

約翰霍普金斯大學教授克萊恩（Sabra Klein）指出，漢他病毒目前並沒有特殊治療方法，僅可利用抗病毒藥物緩解症狀，因此預防措施至關重要。

紐時報導建議，如果住在已知有帶漢他病毒齧齒動物出沒的地區，應用濕紙巾清理牠們的排泄物。不要使用吸塵器或掃帚，因為這樣會把排泄物中的病毒微粒揚到空氣中。在通風良好的環境中，應配戴手套與密合的N95口罩。

新墨西哥州衛生部獸醫師菲普斯（Erin Phipps）表示，應先以漂白水溶液或商用消毒劑噴灑該區域，靜置五分鐘，之後再用紙巾清理，並將紙巾丟入可緊密密封的垃圾桶中。