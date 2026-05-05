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北韓女足赴南韓參賽 韓媒：南北重啟對話契機

聯合報／ 國際中心／綜合報導

北韓女足「我的故鄉隊」廿日將赴南韓參加亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽，對上南韓水原女足隊。南韓統一部表示，政府會提供支援但不會直接介入，韓媒指出，這次體育交流可視為南北韓重啟對話契機。

韓聯社報導，南韓足球協會四日表示，北韓「我的故鄉女子隊」將確定來訪南韓，參加亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽（ＡＦＣ）四強賽，對陣南韓水原女子足球俱樂部，這將是北韓時隔八年再度有運動員到南韓參賽。

南韓統一部表示，「將在尊重國際賽事框架的前提下進行溝通與合作」。統一部官員指出，由於是北韓代表隊來訪，相關支援將由政府負責處理，不過這次賽事具有「國際比賽」與「俱樂部對抗賽」性質，統一部強調「政府不會直接介入」。

統一部官員表示，從政府立場來看，要讓賽事順利開始具有重要意義，「為了建立良好先例，將透過ＡＦＣ尊重國際賽事運作的框架」。報導指出，因為這次賽事並非南北政府直接交流的成果，而是由ＡＦＣ主辦的國際賽事，政府將盡量降低介入程度。

韓聯社指出，這次北韓女足隊來訪，是在北韓領導人金正恩二○二三年將南北韓關係定義為「敵對兩國」及「戰爭狀態交戰方」之後，因此備受關注，因為這等同於在戰爭狀態下派隊前往敵對地區。

報導指出，北韓近來在足球、摔角、游泳等項目積極參與國際賽事，展現「正常國家」形象。此外，北韓也已提交意向書，計畫派遣大規模代表團參加九月在敵對國日本舉行的名古屋亞運。

報導說，雖然這次賽事並非南北韓政府直接交流，但體育在關鍵時刻常扮演破冰角色，過去北韓多次拒絕參加在南韓舉行的賽事，這次決定參賽相當罕見。因此有分析家看好，此次賽事可以成為南北重啟對話契機。

南韓 北韓 金正恩

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