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日澳峰會強化經濟安全合作 關切北京掌控稀土

聯合報／ 編譯曾子榛／綜合報導
日本首相高市早苗（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）四日於澳洲坎培拉會談，雙方簽署經濟安全合作聯合宣言。雙方也關切北京掌控和管制稀土生產出口。 歐新社
日本首相高市早苗（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）四日於澳洲坎培拉會談，雙方簽署經濟安全合作聯合宣言。雙方也關切北京掌控和管制稀土生產出口。 歐新社

日本首相高市早苗澳洲總理艾班尼斯四日於澳洲坎培拉會談，會後發表經濟與安全合作宣言，關切中國掌控和管制稀土生產出口。

會談重點聚焦能源安全、國防及關鍵礦產，雙方亦針對中國、東南亞、太平洋島國、核武問題及北韓綁架日本人等戰略議題進行討論。

高市表示，「荷莫茲海峽實質封閉，已對印太地區造成巨大衝擊」。日本近百分之五十液化天然氣來自澳洲，同時為澳洲前五大精煉汽油與柴油供應國之一。艾班尼斯表示，雙方達成能源供應合作協議，有助澳洲面對中東戰爭衝擊，並重申共同應對能源危機，維持天然氣和燃料等關鍵能源商品流通。

雙方發表經濟與安全合作宣言，主要就關鍵礦產、能源和糧食等物資的穩定供應展開合作。美聯社報導，兩國針對中國管制與操控稀土與關鍵礦產在全球的生產表示關切。稀土被用於製造強力且耐高溫的磁體，廣泛應用於國防及電動車等產業。

日澳在聯合聲明中表示：「我們強烈關切各種形式的經濟脅迫，和導致有害產能過剩與市場扭曲的非市場政策與做法，以及出口限制，尤其是針對關鍵礦產的限制。」

澳洲同意，將提供十三億澳元（約台幣二九五億元）支持日本參與的關鍵礦產計畫。此外，兩國領袖還宣布將採取新措施加強國防安全合作。日本與澳洲國防部長在兩周前簽署合約，該合約涉及交付總值一百億澳元（約台幣二二七○億元）日本設計軍艦中的首批三艘。

三菱重工將在日本建造首批三艘「最上級」護衛艦，澳洲則計畫在西澳建造另外八艘。

日本 高市早苗 澳洲 稀土 關鍵礦產 能源

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