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荷蘭郵輪爆漢他病毒疑雲 3人死亡遭維德角「拒靠岸封鎖」

中央社／ 普拉伊亞4日綜合外電報導
一艘荷蘭籍郵輪近來疑似爆發漢他病毒疫情、造成3人死亡後，目前停在大西洋島國維德角共和國外海。法新社
一艘荷蘭籍郵輪近來疑似爆發漢他病毒疫情、造成3人死亡後，目前停在大西洋島國維德角共和國外海。法新社

一艘荷蘭籍郵輪近來疑似爆發漢他病毒（hantavirus）疫情、造成3人死亡後，目前停在大西洋島國維德角共和國外海，該國拒絕郵輪停靠並禁止乘客下船，以確保居民健康安全。

法新社報導，即使世界衛生組織（WHO）歐洲辦公室表示，這對社會大眾仍屬低風險，維德角共和國（Cape Verde）仍禁止該郵輪乘客登陸當地。

維德角國家公共衛生研究院（INSP）院長魯茲利馬（Maria da Luz Lima）昨晚接受國營廣播電台RTC訪問表示，涉事郵輪「未獲准進入首都普拉伊亞（Praia）的港口停泊」。

魯茲利馬指出，「在本國境內，（該郵輪）乘客不得下船，此舉正是為了保護維德角人民」，強調「不會讓乘客與本國民眾產生任何接觸」。

WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，WHO正迫切採取行動因應疫情爆發並與相關國家合作，包括支援醫療照護、撤離、調查以及公衛風險評估工作。

漢他病毒可能因囓齒動物的排泄物與尿液進入空氣中傳染，例如有人清掃老鼠出沒的棚屋時便可能染病。WHO表示，該病毒在人與人之間傳播的機率極低。

疾病最初出現類似流感徵兆，接著可能引發心臟及肺部衰竭，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，約有40%病例會導致患者死亡。

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