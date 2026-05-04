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美將撤出5000名駐德美軍 德外長籲雙方密切對話

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
德國外交部長瓦德福。美聯社
德國外交部長瓦德福。美聯社

法新社報導，德國外交部長瓦德福4日表示，柏林方面希望在美國宣布撤出駐德美軍後，與美國「展開密切對話」。

德國總理梅爾茨上周批評美國總統川普，稱美國在伊朗問題上「顯然沒有策略」，且德黑蘭正在「羞辱」這個世界頭號強國。川普隨後表示將削減駐德美軍人數，五角大廈宣布將撤出5000人，但川普上周六警告可能不只撤5000人。

瓦德福與希臘外長杰拉佩特里蒂斯舉行的聯合記者會上表示：「我們需與美國展開密切對話，釐清已做出的實質決定以及可能的影響。」

針對美國的計劃，他說：「我們須將其視為一記警鐘，加快發展自身能力。」

德國總理梅爾茨3日似乎也證實，美國原定於德國部署的「戰斧」巡弋飛彈火力營計畫，至少短期內已不會納入考慮。

瓦德福及其他德國官員近日試圖緩解川普與梅爾茨的爭端。

與此同時，川普則間接將矛頭指向德國及其龐大的汽車出口，並宣布打算將進口至美國的歐盟汽車關稅提高至25%。此外，雖然歐盟去年夏天與美方達成貿易協議，但27個成員國卻未完成核准程序，使川普指責歐盟未信守承諾。

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