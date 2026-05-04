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郵輪疑爆漢他病毒疫情「3人死亡」 WHO：對社會大眾風險仍低
一艘荷蘭籍郵輪近日傳出疑似漢他病毒（hantavirus）疫情，已造成3人死亡、另有3人出現症狀，世界衛生組織（WHO）今天對此表示，目前無需恐慌，這對社會大眾仍屬低風險。
路透社報導，掛荷蘭旗的「宏迪亞斯號」（MVHondius）搭載約150名旅客，約3週前從南美洲阿根廷出發，途經南極洲、福克蘭群島（Falkland Islands）及多處停靠點，原定最終將前往大西洋另一端的西班牙加納利群島（Canary Islands）。
荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）發布新聞稿表示，宏迪亞斯號位置在非洲西岸的大西洋島國維德角（Cape Verde）外海，公司正在處理這艘極地探險郵輪上極為嚴重的醫療狀況。
WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在聲明中表示：「這對社會大眾仍屬低風險。目前沒必要恐慌或實施旅行限制。」
克魯格指出，WHO正迫切採取行動因應疫情爆發並與相關國家合作，包括支援醫療照護、撤離、調查以及公衛風險評估工作。
他強調，人類感染漢他病毒案例較少見，通常是與帶有該病毒的囓齒動物接觸有關，「雖然某些案例病情嚴重，但人傳人的機率極低」。
荷蘭外交部發言人證實已有2名荷蘭籍乘客喪生，但未提供更多細節。
WHO在社群平台X發文表示，其中1名出現症狀的患者正在南非加護病房治療。據英國天空新聞網（Sky News）引述南非衛生部消息，該患者為英國籍。
WHO補充說，實驗室檢驗結果顯示6名相關人員有1人確診漢他病毒。
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