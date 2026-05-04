油輪疑為俄羅斯「影子艦隊」 瑞典檢方逮捕大陸籍船長

瑞典檢方今天表示，一艘疑似隸屬俄羅斯「影子艦隊」的油輪遭扣押後，其中國籍船長因涉嫌持有偽造文件以及違反適航規定而被逮捕。

綜合路透社及法新社報導，瑞典海岸防衛隊與警方昨天在瑞典領海登船檢查長182公尺的「金輝號」（Jin Hui，音譯），該船涉嫌懸掛偽造的敘利亞國旗。

瑞典資深檢察官康比耶－霍格（Adrien Combier-Hogg）透過聲明指出，這位船長將於今天接受偵訊。檢方未公布此人姓名。

瑞典當局表示，這艘油輪被認為屬於「影子艦隊」，即俄羅斯的地下船隻網絡，用以規避西方因烏克蘭戰爭而對俄國實施的制裁。

隨著歐洲各國加強打擊「影子艦隊」，這次針對「金輝號」的行動是瑞典今年第5次採取類似措施。

俄羅斯尚未發表相關評論，但先前曾譴責攔截其船隻的行為為「敵對」行動。

瑞典海岸防衛隊指出，這艘油輪被列入歐盟與英國等多方制裁名單；其目的地不明，且據信當時並未運載貨物。