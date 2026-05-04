美突裁5000名駐德美軍 歐盟震驚：時機「令人意外」

美國近日宣布裁減5000名駐德國美軍，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯稱此舉「令人意外」，同時強調美軍駐紮歐洲既保護歐洲利益，也維護美國利益。

歐洲政治共同體（EPC）峰會今天在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行，卡拉斯（Kaja Kallas）出席並於會議前接受採訪。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布消息，針對美國日前宣布將從德國裁減5000名駐軍的決定，卡拉斯表示，裁減駐歐美軍的討論已經持續很長一段時間，但這項公告發布的時間確實令人意外。

卡拉斯強調，這顯示歐洲必須加強北約（NATO）內部的「歐洲支柱」，而且必須投入更多努力。她也重申，美軍駐紮歐洲不僅是為了保護歐洲的利益，也符合美國自身的利益。

這項裁減駐軍的決定是在美國總統川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），因伊朗戰爭問題公開爭執之後做出，因此，有些評論認為，這次的爭執是造成裁減駐軍的導火線。

對於這樣的說法，卡拉斯表示無法揣測川普的想法，須由川普本人說明。

美軍部隊分布在十餘個歐洲國家，其中以德國、義大利和英國人數最多。根據五角大廈負責整理軍隊數據的國防人力數據中心（Defense Manpower DataCenter, DMDC）資料，截至去年12月，駐德現役軍人總數為3萬6436人，分屬5個駐軍區。