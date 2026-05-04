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日本與印尼防長雅加達會面 簽署國防合作協議

中央社／ 雅加達4日綜合外電報導
日本防衛大臣小泉進次郎、印尼國防部長夏弗里今天在雅加達簽署一項國防合作協議。美聯社
日本防衛大臣小泉進次郎、印尼國防部長夏弗里今天在雅加達簽署一項國防合作協議。美聯社

日本防衛大臣小泉進次郎印尼國防部長夏弗里今天在雅加達簽署一項國防合作協議，內容涵蓋雙方在國防產業、人才培訓及防災措施等方面的合作。

路透社報導，在協議簽署儀式前，夏弗里（SjafrieSjamsoeddin）在印尼國防部發布的預錄談話中表示：「我們雙方同意在國防產業與人員發展方面推動實質合作，同時兼顧各自國家利益。」

小泉進次郎指出，這份協議是指引兩國國防合作的「指南針」及「關鍵里程碑」。

不過這兩位防長均未說明具體合作領域為何。

日本上月解除長期以來禁止武器出口海外的禁令，希望增強自身國防產業實力。

小泉進次郎說，他與夏弗里也舉行了雙邊會談，討論兩國在海事安全、聯合軍演、軍事裝備及國防科技等方面的合作。

小泉進次郎還提到：「在伊朗等衝突反映國際局勢日益複雜緊張之際，深化日本與印尼的國防合作，不僅能對兩國和平穩定做出重大貢獻，對整個區域亦然。」

印尼 小泉進次郎 雅加達 日本

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