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日本與印尼防長雅加達會面 簽署國防合作協議
日本防衛大臣小泉進次郎、印尼國防部長夏弗里今天在雅加達簽署一項國防合作協議，內容涵蓋雙方在國防產業、人才培訓及防災措施等方面的合作。
路透社報導，在協議簽署儀式前，夏弗里（SjafrieSjamsoeddin）在印尼國防部發布的預錄談話中表示：「我們雙方同意在國防產業與人員發展方面推動實質合作，同時兼顧各自國家利益。」
小泉進次郎指出，這份協議是指引兩國國防合作的「指南針」及「關鍵里程碑」。
不過這兩位防長均未說明具體合作領域為何。
日本上月解除長期以來禁止武器出口海外的禁令，希望增強自身國防產業實力。
小泉進次郎說，他與夏弗里也舉行了雙邊會談，討論兩國在海事安全、聯合軍演、軍事裝備及國防科技等方面的合作。
小泉進次郎還提到：「在伊朗等衝突反映國際局勢日益複雜緊張之際，深化日本與印尼的國防合作，不僅能對兩國和平穩定做出重大貢獻，對整個區域亦然。」
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