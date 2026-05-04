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宏迪亞斯號疑爆漢他病毒疫情 荷蘭同意安排病患後送事宜

中央社／ 海牙4日綜合外電報導
荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情，目前為止已有3人死亡。法新社
荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情，目前為止已有3人死亡。法新社

荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情，目前為止已有3人死亡。公司方面今天表示，荷蘭當局將嘗試替船上兩名病患安排後送事宜。

法新社報導，泛海探險公司（OceanwideExpeditions）針對這場危機首度發表聲明，證實正在應對宏迪亞斯號（MV Hondius）上的「嚴重醫療狀況」。

這艘郵輪從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，準備前往大西洋島國維德角。

公司證實有3人死亡，其中2人在船上病故，一人是在下船後過世。聲明並指出，一名乘客目前人在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的加護病房，另外還有兩人「亟需醫療照護」。

該公司並稱，「荷蘭當局已同意帶頭安排將宏迪亞斯號上兩名出現症狀的人從維德角送回荷蘭」，但這項行動還需視多項因素而定，包括維德角當地官員的批准。

荷蘭外交部在發給法新社的聲明中表示，正積極評估對船上少數人進行醫療後送的可能性，「若能進行，外交部將出面協調」。

郵輪目前停在維德角外海，當地醫師已前往評估兩名生病乘客的狀況，但他們尚未獲准上岸。

泛海探險公司表示：「所有乘客下船及醫療篩檢等行動，需與當地衛生當局協調，我們正與他們密切磋商。」

公司方面並指出，目前在約翰尼斯堡加護病房中的乘客已確診漢他病毒（Hantavirus）。不過，目前尚未確認3宗死亡案例是否均為漢他病毒所致；出現症狀但留在船上的兩名乘客，也尚未確診漢他病毒。

漢他病毒可因囓齒動物的排泄物與尿液進入空氣中傳染，例如有人清掃有老鼠出沒的棚屋時便可能染病。世界衛生組織（WHO）表示，該病毒在人與人之間傳播屬少見情形。

疾病最初出現類似流感徵兆，接著可能引發心臟及肺部衰竭，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，約有40%病例會導致死亡。

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