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肩並肩演習北呂宋登場 日本自衛隊參與反登陸防衛

中央社／ 佬沃市4日專電

菲美年度大型聯合軍事演習「肩並肩」（Balikatan）今天在呂宋島北部沙灘舉行實彈反登陸科目，日本自衛隊首度直接參與，與盟友協同演練海岸防衛。

這場演習模擬敵對勢力試圖在佬沃市（Laoag City）海岸登陸，參與防衛的國家除了美日菲之外，還有加拿大。

防空單位偵獲假想敵海上動態之後，將即時情報回傳至聯合行動中心。4國部隊隨即展開分層防禦，結合偵察監視、空中打擊、遠程精準火力與地面部隊行動，驗證在複雜情境下的協同作戰與指揮整合能力。

過程中，菲律賓與盟軍戰機先後升空，削弱接近海岸的「敵軍」艦艇；隨後，美軍高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱「海馬士」）進行遠程精準打擊，最後由地面部隊以密集火力在沙灘上實施殲滅。

菲律賓北呂宋軍區（NOLCOM）司令龔薩雷茲（Aristotle Gonzalez）強調，此為既定訓練項目，並非針對任何特定國家，目的在提升理念相近國家之間的協同作戰能力。

反登陸演習聯軍地面指揮官、美國陸軍第25步兵師司令巴索洛米斯（James Bartholomees）指出，「肩並肩」訓練內容日益複雜，涵蓋海空無人載具能力的持續提升。

他進一步強調，今天的觀察重點不僅是射擊準度，更在於各部隊如何高度協同運作，完成這場軍事行動。

過去都以觀察員身分參與「肩並肩」的日本，今年首度派遣自衛隊員直接投入演訓，包括實彈科目，並攜帶裝備參與，包括「基地防空地對空誘導彈系統」，與菲美部隊展現高度相互操作性。

日本第2水陸機動連隊長富野匠相信，今年首次直接參與「肩並肩」，將使日本與菲律賓、美國及其他理念相近國家的連結更加緊密。

「肩並肩」自4月20日展開，預定持續至5月8日。除菲律賓、美國、日本與加拿大之外，還有澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

菲律賓 美軍 日本 自衛隊 演習

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