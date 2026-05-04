淡化德美緊張關係…梅爾茨：駐德美軍撤離並不意外 與伊朗戰爭無關

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨周日就德美雙邊關係再作表態。此前，他與美國總統川普就伊朗戰爭問題公開爭論。在接受德廣聯（ARD）采訪時，梅爾茨淡化了兩國之間的緊張關係。

他表示，川普宣布從駐德國基地撤出5000名美軍並不令人意外，也不應被視為報復行為，並補充說，這與近期的分歧毫無關聯。「我不會放棄努力發展跨大西洋關係」，梅爾茨說，「我也不會放棄與川普的合作」。

川普此前點名批評梅爾茨，指責他聲稱德黑蘭在談判桌上羞辱了華盛頓。川普指責梅爾茨認為伊朗擁有核武器是可以接受的，並評論說德國無論在經濟上還是其他方面都表現糟糕。

川普對梅爾茨做出上述評論之後，宣布了從德國撤出部分美軍的計劃。同一天，他還宣布提高對歐盟汽車和貨車的關稅，此舉將對德國經濟造成最嚴重的打擊。

德國總理：撤軍不是新議題

梅爾茨是最新一位因伊朗戰爭問題與川普意見相左而遭到川普斥責的歐洲領導人。此前，美國總統也曾就此問題與西班牙和英國發生了交鋒。

但梅爾茨堅稱，他仍然認同川普確保伊朗永遠無法獲得核武器的目標，認為這表明德國在這一問題上仍然與美國的利益保持一致。

「我們對這場戰爭的看法不同，這已不是什麼秘密」，梅爾茨在接受德廣聯專訪時說：「持這種觀點的並非只有我一人。」他補充道，「但這並不改變我仍然堅信美國是我們的重要伙伴，是我們北大西洋聯盟中最重要的伙伴這一事實」。

梅爾茨解釋說，川普計劃撤走的美軍編制，是其前任拜登任內臨時駐扎在德國的，有關撤軍的問題討論已久。此時談論或許有些誇張，梅爾茨說，「但這並非新鮮事」。

美國自己儲備都不夠

梅爾茨在採訪中還證實，美國原計劃向德國部署遠程「戰斧」巡航導彈的行動將被取消。「就目前而言，客觀地說，我認為美國幾乎不可能提供這類武器系統」，梅爾茨說。「美國自身目前的儲備都不夠」。

美國前總統拜登曾承諾向德國交付「戰斧」導彈。該導彈的射程可達俄羅斯，其目的是加強德國的威懾能力，直到歐洲自身研制出類似的導彈。

梅爾茨補充說，美國在與歐洲盟友核共享的問題上沒有絲毫退縮，他說：「美國對北約領土內核威懾的承諾沒有任何限制。這一點毋庸置疑。」

梅爾茨還表示，伊朗和烏克蘭的戰爭影響了美國的武器供應，但他暗示這種情況只是暫時的，未來可能會有所改變。

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