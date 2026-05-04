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波蘭總統與川普通話 關切駐歐美軍重編與記者獲釋

中央社／ 華沙4日專電
波蘭總統納夫羅茨基(圖)於3日波蘭憲法日與美國總統川普電話會談。歐新社
波蘭總統納夫羅茨基(圖)於3日波蘭憲法日與美國總統川普電話會談。歐新社

波蘭總統納夫羅茨基於3日波蘭憲法日與美國總統川普電話會談。雙方對話除聚焦致謝美方協助波蘭裔記者波喬布特獲釋外，也深入探討美國宣布裁減駐德美軍後，美國在歐洲駐軍部署變動與後續動向。

波蘭總統府昨天深夜在X平台發布官方聲明，強調納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在會談中與川普（Donald Trump）就美國在歐洲駐軍議題交換意見。由於美國五角大廈1日宣布從德國裁減約5000名美軍，這批部隊的去向成為波美關係的核心議題。

波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Paweł Zalewski）今天接受波蘭電台「RMF24」訪問時透露，波蘭政府目前正與美國五角大廈密集磋商，希望強化美國在波蘭的軍事部署。

目前駐波蘭美軍約有8500名，分別參與北約任務及美波雙邊協議下的行動。扎列夫斯基強調，美國今年提出的「NATO 3.0」北約改革計畫中，波蘭是改革進程中的領導者。

除了軍事議題之外，納夫羅茨基也對川普在白俄釋放波蘭裔記者波喬布特（Andrzej Poczobut）過程中所發揮的影響力表示由衷感謝。

根據波蘭新聞「Polsat」報導，波喬布特自2021年3月起遭白俄羅斯總統魯卡申柯（AlexanderLukashenko）政權囚禁。在國際多方斡旋下，波蘭與白俄羅斯於上週完成一項「五換五」（pięciu zapięciu）的囚犯交換行動。

在通話當天，納夫羅茨基也特別頒授波蘭最高榮譽「白鷹勳章」（Order Orła Białego）予波喬布特，以表彰他在極權壓迫下捍衛自由的堅韌勇氣。

波蘭總統府總結此次通話，「兩位領導人均重申波蘭與美國同盟的堅實基礎與重要性。」

波蘭 美國 美軍 歐洲

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