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莫斯科罕見遇襲…烏克蘭無人機擊中近克宮住宅大樓 俄襲烏東釀4死

中央社／ 莫斯科/基輔4日綜合外電報導
一架烏克蘭無人機落入莫斯科電影製片廠街（Mosfilmovskaya）所在區域的一棟建築物，無人員傷亡。美聯社
一架烏克蘭無人機落入莫斯科電影製片廠街（Mosfilmovskaya）所在區域的一棟建築物，無人員傷亡。美聯社

俄羅斯首都莫斯科的市長索比亞寧表示，莫斯科一處高檔社區的住宅大樓昨夜至今晨被一架烏克蘭無人機擊中。烏方今天另表示，俄軍發射飛彈攻擊烏國東部，造成4死18傷。

法新社報導，戒備森嚴的莫斯科昨夜罕見遇襲，距離5月9日俄羅斯盛大的勝利日年度閱兵只剩下幾天。今年的閱兵因烏克蘭空襲威脅加劇，將不會展示軍事裝備。

根據索比亞寧（Sergei Sobyanin）的說法，一架無人機落入莫斯科電影製片廠街（Mosfilmovskaya）所在區域的一棟建築物，無人員傷亡。該區域為緊鄰莫斯科電影製片廠的高檔地段，距離克里姆林宮約10公里。

國營電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）公布的影像顯示，一棟公寓內牆壁倒塌、房門毀壞。

另一方面，烏克蘭當局今天表示，俄羅斯發射一枚飛彈攻擊烏國東部城鎮，造成4人死亡、18人受傷。

烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，這次攻擊鎖定的是米里法鎮（Merefa），死者為兩男兩女，均已成年。

俄羅斯全面攻擊烏克蘭的戰爭至今已逾4年，造成數千人喪生、數百萬人流離失所，期間烏克蘭也多次以無人機攻擊俄羅斯。

過去幾週，烏克蘭加強打擊煉油廠、港口與油庫等俄國石油基礎設施。不過，烏克蘭無人機很少能飛抵受多個防空系統保護的莫斯科。

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