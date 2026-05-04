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日澳發表經濟安保共同宣言 強化能源稀土供應鏈

中央社／ 東京4日專電
日本首相高市早苗今天在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯會談。法新社
日本首相高市早苗今天在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯會談。法新社

日本首相高市早苗今天在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）會談，雙方發表經濟安全保障合作共同宣言，聚焦強化能源、稀土等重要礦產及糧食供應鏈，並對可能擾亂供應鏈的出口管制表達關切，凸顯在地緣政治風險升高下，日澳進一步深化合作。

此行是日本首相自2022年10月岸田文雄訪澳以來，時隔約3年半再度訪問澳洲。日本政府將澳洲定位為「準同盟國」，因中國在印太地區影響力日益擴大，盼藉由強化日澳合作維持區域穩定。

FNN、TBS電視台報導，共同宣言指出，雙方將共同推動「自由且開放的印度太平洋」，在能源、稀土等關鍵礦產以及糧食領域加強協調與合作。

聲明也提到，對於可能對供應鏈造成重大負面影響的出口限制措施表達「強烈關切」，被認為是針對中國近年運用稀土等資源加強經濟施壓。

宣言同時強調，各國在採取出口管理措施時，應遵循國際法與國際慣例，以避免對全球供應鏈造成不必要的衝擊。

在能源合作方面，雙方發表能源安全保障合作共同聲明。日本目前約7成煤炭以及約4成液化天然氣（LNG）仰賴澳洲進口，其中LNG更是最大來源國，澳洲則從日本進口輕油等產品。兩國確認將支持LNG、煤炭及液體燃料的穩定流通，合作應對不正當的出口限制。

此外，高市在會後記者會上也提及中東局勢，指出雙方已就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）可能遭實質封鎖保持密切溝通，並將以高度警戒持續關注情勢發展。

稀土 艾班尼斯 高市早苗 澳洲 日本

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