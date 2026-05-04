防AUKUS計畫交付延宕 澳洲智庫提租日本核潛艦備案

日本首相高市早苗3日展開澳洲訪問行程。澳洲戰略政策研究所（ASPI）今天發表報告指出，澳洲政府應向高市早苗提出租用日本核動力潛艦的構想，作為萬一AUKUS核動力潛艦無法如期交付時的替代方案。

ASPI今天發表報告「對沖風險：日本作為AUKUS『最佳途徑』以外的風險管理潛在選項」（Hedging our bets: A potential Japanese option formanaging risk in the AUKUS Optimal Pathway）。報告指出，面對美國和英國協助澳洲建造的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艦，可能無法如期在2030年代交付的風險，澳洲應將日本視為對沖相關風險的選項。

報告作者為澳洲「防衛情報組織」（DefenceIntelligence Organisation）前副主任、現任ASPI「防衛戰略計畫」資深研究員葛瑞（Richard Gray）。

葛瑞與ASPI「防衛戰略計畫」主任休斯（MikeHughes）今天也在ASPI網站發表共署名評論文章。兩人建議，澳洲應馬上推動與日本展開相關磋商。

葛瑞和休斯提醒，澳洲需顧及來自3方面的風險：一、必須延長澳洲現役6艘柯林斯級（Collins-class）潛艦的服役壽命；二、美國能否確保如期交付3到5艘維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦；三、在澳洲建造核動力攻擊型潛艦SSN-AUKUS，並於2040年起交付給澳洲皇家海軍。

兩人指出，相關風險疊加，可能導致澳洲在十多年內失去現代化潛艦自主戰力，造成國防缺口。他們估計，這缺口「最快可能在2030年顯現，並持續到2040年代」。

葛瑞和休斯相信，澳洲政府放棄AUKUS「最佳途徑」核動力潛艦計畫關鍵組成部分的可能性微乎其微，但在發現「最佳途徑」無法實現或嚴重延誤之前，向日本租用或以其他方式快速獲取潛艦，將是代價最小的替代方案。

葛瑞和休斯認為，日本擁有審慎的產業政策和強大製造力，並擁有一支年輕、規模龐大、現代化且性能卓越的潛艦艦隊，且日本潛艦性能和表現不斷提升。未來日本可能擁有多餘的產能，現有艦隊也可能存在閒置的潛艦。

兩人認為，日本和澳洲在貿易、外交和軍事往來等方面關係良好，且對西太平洋地區未來可能的威脅有著共同的認知。高市訪問澳洲正是雙方展開潛艦租賃磋商的最佳時機。