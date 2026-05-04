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哥倫比亞邊境城市槍擊案釀4死 總統大選前暴力頻傳

中央社／ 波哥大3日綜合外電報導

哥倫比亞當局表示，邊境城市庫庫塔（Cucuta）今天發生一起槍擊案，造成4人身亡。目前距離哥國總統大選只剩幾週時間，暴力事件頻頻發生。

法新社報導，庫庫塔位於哥國與委內瑞拉邊界。攻擊事件發生於當地時間凌晨2時，兩名持槍歹徒騎乘機車，向一群正在商場喝酒的民眾開火。

庫庫塔警察局表示：「證實4人已不幸身亡。」其中一名死者身分確認是庫庫塔市一個社區委員會主席羅培茲（William Lopez）。

警方目前尚未追查到凶嫌。

根據當地媒體報導，庫庫塔人口約80萬，為哥倫比亞與委內瑞拉邊境主要通道，過去兩週內已發生4起致命攻擊。

近幾週來，哥倫比亞各地致命攻擊事件升溫，正面臨近10年來最嚴重的安全危機。

哥倫比亞總統大選將於本月31日舉行，治安議題成為選戰主軸。

人口 委內瑞拉 哥倫比亞

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