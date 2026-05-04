哥倫比亞邊境城市槍擊案釀4死 總統大選前暴力頻傳

世界衛生組織3日證實，一艘大西洋郵輪疑似爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡及3人出現症狀。每日郵報披露，其餘遊客被困郵輪宛如身處地獄，他們被要求留在船上，等待批准才能下船。專家指出，郵輪是重症發作「最糟糕

2026-05-04 14:12