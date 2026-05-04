150人郵輪爆漢他病毒！外媒曝遊客「受困如地獄」專家：最糟發病地點

世界衛生組織3日證實，一艘大西洋郵輪疑似爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡及3人出現症狀。每日郵報披露，其餘遊客被困郵輪宛如身處地獄，他們被要求留在船上，等待批准才能下船。專家指出，郵輪是重症發作「最糟糕的地方」。

路透報導，這艘懸掛荷蘭國旗的「宏迪亞斯號」（MV Hondius）3月20日從阿根廷烏斯懷亞出發，約載有150名遊客。事件相關的3名死者包括一對荷蘭籍夫婦，第三名死者遺體仍在船上。

另外，1名英國籍遊客正在南非醫院重症病房接受治療，他是目前6名個案中唯一已確診漢他病毒；另有2名船員出現症狀、疑似染病，有消息人士透露，正討論是否移送兩人至維德角醫院隔離治療。

根據營運宏迪亞斯號的荷蘭公司Oceanwide Expeditions 3日致函遊客表示：「船上出現數起不明病毒病例後，一名重症遊客在夜間死亡。」信中指出，目前停泊在維德角普拉伊亞（Praia）外海，仍等待當局批准乘客下船，並將優先安排需緊急醫療照護者離船。

聲明要求船上人員持續戴口罩、保持距離並減少接觸；公司也稱正透過所有可用管道，包括外交層級，爭取重症旅客緊急就醫，並安排全船旅客接受適當健康篩檢。

一名不願具名的乘客告訴每日郵報：「我們完全沒有收到Oceanwide Expeditions的消息，還有朋友在船上。」

澳洲傳染病專家葛里芬（Paul Griffin）表示，漢他病毒雖不常見，但病情嚴重，全球每年約有15萬至20萬例病例。這個病毒通常來自囓齒動物糞便或尿液等共同感染源，人傳人「極其罕見」。不過，他也指出，郵輪長時間聚集大量人群，是非常有利於感染傳播的環境，因此目前船上情況令人懷疑可能存在某種傳播。

流行病學家貝克（Michael Baker）則告訴BBC，漢他病毒潛伏期長，介於1周至8周，疑似感染乘客可能登船前就染病；人類感染漢他病毒本就少見，在郵輪上發病更是「非常不尋常」，且郵輪是重症發作「最糟糕的地方」。

天空新聞網指出，這艘郵輪共有80間艙房，最多可容納170名乘客、57名船員、13名導遊及1名醫師，多數艙房為雙人房，但部分艙房設有3個或4個床位；每人預訂價格為7800美元起（約台幣24.8萬）。