挪威諾貝爾委員會主席：穆哈瑪迪命繫伊朗當局

挪威諾貝爾委員會主席昨天表示，身陷牢獄的諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）健康狀況「嚴重惡化」，性命掌握在伊朗當局，籲請釋放她並交由專屬醫療團隊診治。

路透社報導，由穆哈瑪迪家屬負責運作的基金會表示，穆哈瑪迪的健康在「出現災難性惡化，包括2次完全失去意識及嚴重心臟危機」之後，1日從獄中轉送醫院。

穆哈瑪迪基金會表示，此次轉送是「在獄醫判定其狀況無法在現場處置後，不得不為之舉」。

現年50多歲的穆哈瑪迪係諾貝爾和平獎得主，因在伊朗推動女性權利與廢除死刑而身陷牢獄。她的家人表示，穆哈瑪迪3月下旬疑似心臟病發。

基金會更進一步指出，穆哈瑪迪仍處於不穩定狀態，目前持續接受氧氣治療，籲請將她轉送德黑蘭醫院接受專科診治。

路透社無法獨立證實穆哈瑪迪目前的健康狀況。

挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen WatneFrydnes）指出，伊朗當局必須釋放穆哈瑪迪，讓她能由專屬醫療團隊緊急施治，因為她的生命正處於危險。

「她僅僅因為從事和平的人權工作而身陷牢獄。性命如今掌握在伊朗當局手中。」

穆哈瑪迪基金會2月表示，她被判處新的7年半刑期數週後，美國與以色列便對伊朗發動戰爭。挪威諾貝爾委員會當時呼籲德黑蘭立即釋放穆哈瑪迪。

穆哈瑪迪12月在律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）追悼會上譴責其死因而遭逮捕；檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）當時告訴記者，她在追思儀式發表煽動性言論。

基金會表示，穆哈瑪迪在持續多日的危險高血壓與嚴重噁心後，1日上午昏倒，多次嘔吐後失去意識，隨即被送往監獄醫療室，緊急施以靜脈注射。

曾接受3次血管擴張手術的穆哈瑪迪，生命健康權正面臨「直接而迫切」威脅。家人表示：「我們呼籲立即撤銷對她所有指控，無條件撤銷因其從事和平人權工作而判處的所有刑罰。」