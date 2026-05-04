快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙總理專機遇技術問題 緊急降落土耳其

中央社／ 安卡拉3日綜合外電報導

西班牙政府證實媒體報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）搭乘的專機今天傍晚遭遇技術問題，緊急降落在土耳其。

法新社報導，桑傑士正在前往鄰國亞美尼亞途中，準備出席歐洲政治共同體（European PoliticalCommunity, EPC）會議。

西班牙政府聲明指出：「西班牙代表團將在土耳其首都安卡拉（Ankara）過夜，明天上午將再度啟程前往亞美尼亞。」

聲明中並未提到任何有關技術問題性質的細節。

歐洲各國領袖將齊聚亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan），出席明天開始的歐洲政治共同體會議。

總理 歐洲 亞美尼亞

延伸閱讀

英國首相睽違逾35年再訪亞美尼亞　聚焦中東與烏克蘭

歐領袖反戰 與川普漸行漸遠

中東戰爭 加劇美歐裂痕

賴總統出訪受阻　模里西斯消息稱不願危及與中關係

相關新聞

穿梭賽場與國際角力：FIFA主席因凡蒂諾的成名政治學

因凡蒂諾（Gianni Infantino）出生自瑞士的義大利移民家庭，自小熱愛足球，但礙於天賦，他的足球運動員生涯早早結束。即便如此，因凡蒂諾始終只想做和足球有關的事情，他曾向朋友說過：「如果我不夠

大西洋郵輪爆漢他病毒疫情！疑3死3染病 停靠路線曝光

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，大西洋一艘郵輪疑似爆發罕見的漢他病毒疫情，已有3人死亡，另外至少3人染病，其中2人為船員。這艘郵輪約載有150名觀光客，目前停在非洲西岸島國維德角（Cape

威脅沒收房產「洗人口」？俄逼占領區烏克蘭人變俄國人

俄軍占領烏克蘭要城馬立波後實施新法律，要求原居民取得俄國護照與產權證明，否則房產恐被沒收並分配給俄國移入者。人權團體質疑，這是俄國試圖鞏固統治、改變人口結構的陰謀。

WHO證實 大西洋一艘郵輪出現漢他病毒疫情已致3人死亡

雙北近期鼠患嚴重，繼台北市大安區年初傳出1名70多歲男子感染漢他病毒死亡，新北市近日再有一名7旬男性確診感染漢他病毒。新華社4日一早發自內瓦的報導稱，世界衛生組織（WHO）已向新華社證實，一艘在大西洋

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

法新社報導，美國總統川普宣布將協助受困船隻離開荷莫茲海峽後，伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）回應，美方任何干預荷莫茲海峽海上機制的行動將被視為違反停火。

鈴木汽車魁儡社長的逆襲 翻轉父親43年「小氣經營」

掌權43年的父親是最好的老師，也是最痛的「反面教材」。鈴木俊宏接手鈴木汽車（SUZUKI）時，沒人看好這位被架空多年的傀儡社長。當時的幹部說，在疫情及半導體缺貨打擊下，公司隨時會倒。如今鈴木汽車在日本

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。