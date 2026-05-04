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西班牙總理專機遇技術問題 緊急降落土耳其
西班牙政府證實媒體報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）搭乘的專機今天傍晚遭遇技術問題，緊急降落在土耳其。
法新社報導，桑傑士正在前往鄰國亞美尼亞途中，準備出席歐洲政治共同體（European PoliticalCommunity, EPC）會議。
西班牙政府聲明指出：「西班牙代表團將在土耳其首都安卡拉（Ankara）過夜，明天上午將再度啟程前往亞美尼亞。」
聲明中並未提到任何有關技術問題性質的細節。
歐洲各國領袖將齊聚亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan），出席明天開始的歐洲政治共同體會議。
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