西班牙總理專機遇技術問題 緊急降落土耳其

因凡蒂諾（Gianni Infantino）出生自瑞士的義大利移民家庭，自小熱愛足球，但礙於天賦，他的足球運動員生涯早早結束。即便如此，因凡蒂諾始終只想做和足球有關的事情，他曾向朋友說過：「如果我不夠

2026-05-04 09:26