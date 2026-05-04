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阿聯外海油輪遭不明飛射物擊中 英海事機構示警
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天通報，一艘油輪在阿拉伯聯合大公國外海遭到不明飛射物擊中，所有船員均平安無事。
法新社報導，英國海事貿易行動辦公室表示，這起事件發生在距離阿拉伯聯合大公國的富查伊哈市（Fujairah）以北78海里處，目前當局已展開調查，呼籲行經這個海域的船隻謹慎航行。
這起事件發生之際，美國與伊朗的和平談判仍處僵局。兩國自4月8日停火至今。伊朗持續掌控具戰略地位的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國則以海上封鎖反制。
根據海事情報公司AXSMarine統計，美伊衝突爆發之初，有超過1100艘商船滯留波灣地區，截至4月29日，仍有超過900艘商船滯留於此。
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