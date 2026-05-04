因應全球供油吃緊 日澳峰會聚焦能源與國防

日本首相高市早苗今天在澳洲展開會談，兩國正尋求因應全球石油供應緊縮的困境。

法新社報導，澳洲是日本煤炭與液化天然氣的主要供應國，而澳洲國內約有7%柴油是從日本進口。

高市早苗與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行會談，隨後共同向媒體發表聲明，預計能源、關鍵礦物及國防將成為此次雙邊會議的核心議程。

澳洲外交部長黃英賢在坎培拉會談前對記者表示：「天然氣在我們所有討論中都扮演關鍵角色，因為它從根本上支撐了兩國共同的能源安全。我們的出口夥伴一直以來都向我們強調，供應穩定是他們的訴求。」

全球約1/5的石油供應平時經由荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）運輸，但在伊朗遭到美國與以色列攻擊後，伊朗對荷莫茲海峽航運實施限制，導致通行受阻。

日本政府曾表示，也希望確保關鍵礦物供應穩定，這些資源對半導體、電動車電池及武器系統至關重要。

澳洲積極宣傳其豐富的關鍵礦物資源，試圖削弱中國對全球稀土供應的控制。

黃英賢說：「我們希望確保在經濟與全球局勢劇烈動盪之際，我們能具備足夠的韌性。關鍵礦物對我們的經濟而言是不可或缺的。」

澳洲和日本也已加強國防關係，兩國去年達成價值100億澳元（新台幣2276億元）的協議，由日本向澳洲海軍提供「最上級」匿蹤戰艦。