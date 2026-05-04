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梵蒂岡高層：魯比歐7日赴義大利見教宗良十四世

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
教宗良十四日將於下周就職一周年。圖為范斯副總統夫婦與魯比歐國務卿夫婦2025年5月19日在梵蒂岡參加教宗良十四就職典禮。(美聯社)
教宗良十四日將於下周就職一周年。圖為范斯副總統夫婦與魯比歐國務卿夫婦2025年5月19日在梵蒂岡參加教宗良十四就職典禮。(美聯社)

梵蒂岡高層消息人士2日透露，美國國務卿魯比歐預計7日前往義大利晉見羅馬天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)。據報導指出，魯比歐此行是為慶祝教宗良十四世就任一周年，同時也有紓緩近日雙方間的緊張關係。

川普總統近日頻頻抨擊教宗，引發各界人士批評。魯比歐國務卿將在羅馬停留7日與8日兩天。魯比歐本身是虔誠的天主教徒。

華盛頓郵報3日報導，據不願透露姓名的梵蒂岡官員稱，魯比歐預計將於7日與教宗良十四會面。

路透報導，根據這名熟悉教宗行程的高層消息人士，這將是美國內閣官員與教宗近一年來的首次已知面對面接觸。

魯比歐上次拜會教宗良十四世是在2025年5月，當時他和副總統范斯一同在聖伯多祿廣場(St. Peter's Square)參加新教宗就職彌撒，並於隔日與教宗進行私人會晤。

教宗良十四世過去幾周採取強硬的演說風格，包括公開批評美國與以色列主導的伊朗戰爭，並對川普推動的強硬移民政策表示不滿。

這位本名普瑞弗斯特(Robert Prevost)的美國籍前樞機主教，將於5月8日正式當選教宗滿一年。

義大利「共和報」(La Repubblica)與「晚郵報」(Corriere della Sera)稍早披露盧比歐將於近日出訪義大利，並與梵蒂岡首席外交官、教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)會面，但未提到他是否晉見教宗。

美國國務院、梵蒂岡新聞辦公室以及義大利政府發言人均暫未回覆路透針對上述報導提出的置評請求。

義大利媒體將魯比歐之行解讀為在川普4月中旬抨擊教宗良十四世批評美以對伊朗發動戰爭後，試圖「緩和」兩國關係。隨後，川普又抨擊與他關係密切的義大利總理梅洛尼，指責她支持教宗。

華郵報導，作家兼長期關注梵蒂岡的觀察家波利蒂(Marco Politi)認為，魯比歐此行的意義顯示川普政府承認，川普總統直接攻擊教宗的決定損害共和黨在今年秋季關鍵期中選舉。

波利蒂認為保守的天主教選民不喜歡看到教宗受到政府如此粗魯無禮的攻擊。他說，但無論如何，這場對抗還將繼續，因為教宗良十四世已成為國際社會反對以武力威脅或殘酷使用武器為政策的象徵。

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