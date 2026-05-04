伊拉克借道敘國運油 伊朗油輪躲過美封鎖現蹤東南亞

在荷莫茲海峽因伊朗戰事而出現航運受阻之際，中東石油運輸格局正出現明顯變化。以往高度依賴海運通道的伊拉克，近期開始重啟陸路與替代路線，區域能源版圖亦因此出現重整跡象。區內國家敘利亞被視為有力成為能源走廊替代路線。

據新華社報導，伊拉克邊境口岸管理部門2日說，70輛裝載原油的油罐車當天從伊拉克經由拉比亞口岸進入敘利亞。這是伊拉克時隔14年後重新啟用這條陸地運油線路。

拉比亞口岸位於伊拉克西北部尼尼微省，2011年敘利亞內戰爆發後長期處於關閉狀態，至2014年被伊斯蘭國（ISIS）奪取，及後獲伊拉克庫德武裝部隊收復，今年4月剛剛重新開放。該口岸距離伊拉克北部摩蘇爾和基爾庫克的油田不遠。

美國和以色列對伊朗發動軍事打擊前，伊拉克日均原油出口量約為350萬桶，主要通過荷莫茲海峽運出。戰事爆發後，由於海峽航運受阻，伊拉克不得不想辦法通過陸路出口石油，把產量降至原來的三成。

伊拉克方面3月證實，伊方啟用連接該國北部庫德自治區（庫區）與土耳其南部傑伊漢港之間的陸路輸油管道，另一條輸油管道則將基爾庫克油田的原油輸送至伊拉克與土耳其邊境地區，再接入通往傑伊漢港的管道。兩條管道加起來，運力可達每天65萬桶原油。伊拉克石油部長加尼曾表示，該國的其他選擇包括用卡車將原油運往敘利亞的巴尼亞斯港和約旦的亞喀巴港。

分析指出，透過敘利亞進入地中海的路徑，雖然運輸成本較高且規模有限，但在海運受阻的背景下，仍具備戰略價值。首批經由敘利亞轉運的原油，將送往巴尼亞斯煉油廠處理後出口，有望打開通往歐洲市場的新通道。

在此趨勢下，敘利亞正積極爭取成為區域能源運輸的關鍵「陸橋」。不過，專家普遍認為，敘利亞要真正成為可靠的能源樞紐仍面臨諸多挑戰。長年內戰導致基礎設施受損嚴重，安全局勢與政治風險亦未完全消除，使大型能源投資計畫仍存不確定性。相較之下，沙烏地阿拉伯紅海港口、以色列地中海設施及土耳其既有能源走廊，在穩定性與基建方面仍具優勢。

另一方面，伊朗亦嘗試突破海上封鎖維持能源輸出。航運情報顯示，一艘隸屬伊朗國家油輪公司的超大型油輪，載運逾190萬桶、價值近2.2億美元的原油，從公開監控畫面中消失長達月餘，成功避開監控並轉向東南亞水域。

巴尼亞斯（圖）是敘利亞西臨地中海的港口城市。已有數批伊拉克原油運往巴尼亞斯的煉油廠提煉，準備之後銷往歐洲以至全球。（路透）

圖為2024年5月12日在伊拉克基爾庫克拍攝的一處油田。（新華社資料照片）