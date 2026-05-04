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大西洋郵輪爆漢他病毒疫情！疑3死3染病 停靠路線曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
世衛組織證實，大西洋一艘郵輪疑似爆發罕見的漢他病毒疫情，已有3人死亡，另外至少3人染病。圖為示意圖，2010年6月一隻老鼠出沒紐約地鐵聯合廣場站。美聯社
世衛組織證實，大西洋一艘郵輪疑似爆發罕見的漢他病毒疫情，已有3人死亡，另外至少3人染病。圖為示意圖，2010年6月一隻老鼠出沒紐約地鐵聯合廣場站。美聯社

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，大西洋一艘郵輪疑似爆發罕見的漢他病毒疫情，已有3人死亡，另外至少3人染病，其中2人為船員。這艘郵輪約載有150名觀光客，目前停在非洲西岸島國維德角（Cape Verde）外海，當地主管機關已介入協助，尚未允許任何人下船。

南非衛生部表示，這艘懸掛荷蘭國旗的「宏迪斯號」（MV Hondius）約3周前從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，途中停靠多個地點，包括南極大陸、福克蘭群島（Falklands）、南喬治亞島（South Georgia）、南丁格爾島（Nightingale Island）、崔斯坦（Tristan）、聖赫勒拿（St Helena）、阿森松島（Ascension）及維德角（Cape Verde）；原定最後前往西班牙加那利群島（Canary Islands）。

路透引述WHO表示，全部6名個案中，已有1人經實驗室檢測確認感染漢他病毒。 

首名死者是一名70歲男子，死於船上，遺體隨後在南大西洋英國屬地聖赫勒拿（Saint Helena）移下船。該男子的69歲妻子後來在南非一座機場準備搭機返回荷蘭時昏倒，送往附近醫院後不治；荷蘭外交部證實這對夫婦為荷蘭籍。第三名死者的遺體仍在船上。

染病者方面，一名患者正在南非醫院加護病房治療。南非衛生部指出，這名患者為英國籍，在郵輪離開聖赫勒拿後、靠近大西洋偏遠的阿森松島時發病，之後轉送南非。

BBC報導，另有2名船員疑似染病，尚未確診漢他病毒，目前仍在船上，亟需醫療照護。

WHO在給美聯社的聲明中表示，相關調查仍在進行，但至少已有1起漢他病毒病例獲得確認；目前正進行實驗室檢測與流行病學調查，並展開病毒定序與公共衛生風險評估。

南非國家傳染病研究所也正在約翰尼斯堡地區進行接觸者追蹤，以確認是否有其他人在南非接觸過受感染乘客。

漢他病毒主要透過接觸受感染囓齒動物的尿液或糞便傳播，例如老鼠與家鼠。

根據美國疾病管制暨預防中心，漢他病毒可造成兩種嚴重症候群，包括影響肺部的漢他病毒肺症候群，以及影響腎臟的腎症候群出血熱。

WHO表示，漢他病毒感染雖然罕見，但可能在人與人之間傳播，目前沒有特定療法或解藥，不過及早就醫可提高存活機率。

非洲 荷蘭 南非

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