日本鬆綁軍備出口 烏克蘭盼獲日武器抵禦俄侵

烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫接受路透社訪問時表示，日本最近放寬武器出口規定，也許可打開烏克蘭和日本協商大門，盼有一天東京能供應武器給烏克蘭，協助抵禦俄羅斯外侮。

盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）說：「這讓我們有機會進行對話。理論上說，這是向前邁出重大的一步。」

隨著俄烏戰爭及中東衝突延燒，西方武器供應吃緊。日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）上週推動放寬軍備出口規定，引起外界高度關注，這也是日本近年來不再嚴守戰後和平立場的最新舉措。

儘管日本的新規定仍然不得出口武器到衝突地區，但若事涉東京自身安全利益，則允許少數例外。基輔方面期望能從這但書受惠。

面對中國日益增長的軍事力量，日本已將烏克蘭的命運與自身安全緊密相連。日本國土距離台灣僅約110公里，東京憂心一旦北京武力犯台，恐被捲入區域衝突。

2022年俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，時任首相岸田文雄（Fumio Kishida）曾警告：「今日的烏克蘭，很可能就是明日的東亞。」他批准了日本自二戰以來規模最大的軍事擴充計畫，而高市早苗去年10月上任後加速推進此計畫。

盧托維諾夫指出：「如果烏克蘭淪陷，將引發嚴重骨牌效應...正因如此，從安全角度來看，我們與印太地區、歐洲大陸密不可分。」

高市早苗目前尚未公開表示是否支持軍援烏克蘭。

日本外務省電郵回覆路透社表示：「目前日本並無提供武器的打算。」

不過，根據日本首相辦公室一份紀錄，高市去年11月曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，她說「日本與烏克蘭站在一起」，並支持基輔致力「早日實現公正且持久的和平」。

路透社報導，如同其他有意採購日本軍備的國家一樣，烏克蘭必須與東京簽署防衛與裝備技術轉移協議。日本目前已與德國、澳洲、菲律賓及越南等18國家簽署相關協議。

盧托維諾夫指出，因考量日本對軍備出口的高度敏感，烏克蘭正謹慎處理相關磋商事宜。

他表示，東京可以幫助基輔開發一套防空系統，從而讓烏克蘭減少對美製「愛國者」飛彈的依賴，目前此飛彈供應已日益短缺。