快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

日本鬆綁軍備出口 烏克蘭盼獲日武器抵禦俄侵

中央社／ 東京4日綜合外電報導

烏克蘭駐日本大使盧托維諾夫接受路透社訪問時表示，日本最近放寬武器出口規定，也許可打開烏克蘭和日本協商大門，盼有一天東京能供應武器給烏克蘭，協助抵禦俄羅斯外侮。

盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）說：「這讓我們有機會進行對話。理論上說，這是向前邁出重大的一步。」

隨著俄烏戰爭及中東衝突延燒，西方武器供應吃緊。日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）上週推動放寬軍備出口規定，引起外界高度關注，這也是日本近年來不再嚴守戰後和平立場的最新舉措。

儘管日本的新規定仍然不得出口武器到衝突地區，但若事涉東京自身安全利益，則允許少數例外。基輔方面期望能從這但書受惠。

面對中國日益增長的軍事力量，日本已將烏克蘭的命運與自身安全緊密相連。日本國土距離台灣僅約110公里，東京憂心一旦北京武力犯台，恐被捲入區域衝突。

2022年俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，時任首相岸田文雄（Fumio Kishida）曾警告：「今日的烏克蘭，很可能就是明日的東亞。」他批准了日本自二戰以來規模最大的軍事擴充計畫，而高市早苗去年10月上任後加速推進此計畫。

盧托維諾夫指出：「如果烏克蘭淪陷，將引發嚴重骨牌效應...正因如此，從安全角度來看，我們與印太地區、歐洲大陸密不可分。」

高市早苗目前尚未公開表示是否支持軍援烏克蘭。

日本外務省電郵回覆路透社表示：「目前日本並無提供武器的打算。」

不過，根據日本首相辦公室一份紀錄，高市去年11月曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，她說「日本與烏克蘭站在一起」，並支持基輔致力「早日實現公正且持久的和平」。

路透社報導，如同其他有意採購日本軍備的國家一樣，烏克蘭必須與東京簽署防衛與裝備技術轉移協議。日本目前已與德國、澳洲、菲律賓及越南等18國家簽署相關協議。

盧托維諾夫指出，因考量日本對軍備出口的高度敏感，烏克蘭正謹慎處理相關磋商事宜。

他表示，東京可以幫助基輔開發一套防空系統，從而讓烏克蘭減少對美製「愛國者」飛彈的依賴，目前此飛彈供應已日益短缺。

高市早苗 東京 日本

延伸閱讀

日本鬆綁武器出口限制 力拚打入全球軍火市場

戰事消耗 美對歐洲軍售 將延遲交付

英國首相睽違逾35年再訪亞美尼亞　聚焦中東與烏克蘭

解放軍走到日本門口 凸顯什麼航道戰略邏輯？

相關新聞

穿梭賽場與國際角力：FIFA主席因凡蒂諾的成名政治學

因凡蒂諾（Gianni Infantino）出生自瑞士的義大利移民家庭，自小熱愛足球，但礙於天賦，他的足球運動員生涯早早結束。即便如此，因凡蒂諾始終只想做和足球有關的事情，他曾向朋友說過：「如果我不夠

大西洋郵輪爆漢他病毒疫情！疑3死3染病 停靠路線曝光

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，大西洋一艘郵輪疑似爆發罕見的漢他病毒疫情，已有3人死亡，另外至少3人染病，其中2人為船員。這艘郵輪約載有150名觀光客，目前停在非洲西岸島國維德角（Cape

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

法新社報導，美國總統川普宣布將協助受困船隻離開荷莫茲海峽後，伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）回應，美方任何干預荷莫茲海峽海上機制的行動將被視為違反停火。

WHO證實 大西洋一艘郵輪出現漢他病毒疫情已致3人死亡

雙北近期鼠患嚴重，繼台北市大安區年初傳出1名70多歲男子感染漢他病毒死亡，新北市近日再有一名7旬男性確診感染漢他病毒。新華社4日一早發自內瓦的報導稱，世界衛生組織（WHO）已向新華社證實，一艘在大西洋

鈴木汽車魁儡社長的逆襲 翻轉父親43年「小氣經營」

掌權43年的父親是最好的老師，也是最痛的「反面教材」。鈴木俊宏接手鈴木汽車（SUZUKI）時，沒人看好這位被架空多年的傀儡社長。當時的幹部說，在疫情及半導體缺貨打擊下，公司隨時會倒。如今鈴木汽車在日本

駐德美軍擬裁減 圖解目前兵力、裝備 核武也出現在清單

美國國防部近日宣布將在1年內從德國撤出5000名美軍，總統川普5月2日再放話撤軍人數將比5000人「多得多」。然而，德國內部評估，削減駐德美軍對德國安全影響不大，較嚴重的衝擊是，美方也決定取消在德國部

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。