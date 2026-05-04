WHO證實 大西洋一艘郵輪出現漢他病毒疫情已致3人死亡

雙北近期鼠患嚴重，繼台北市大安區年初傳出1名70多歲男子感染漢他病毒死亡，新北市近日再有一名7旬男性確診感染漢他病毒。新華社4日一早發自內瓦的報導稱，世界衛生組織（WHO）已向新華社證實，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢他毒感染，已確診一例漢他病毒感染病例，另有5例疑似病例。6名患者中，3人死亡，一人目前正在南非接受重症監護。

WHO表示，目前有關部門正在進行詳細調查，包括進一步的實驗室檢測和流行病學調查。在為乘客和船員提供醫療護理和支持的同時，病毒測序工作也在進行中。

WHO稱，漢他病毒感染通常與環境暴露有關，即接觸受感染嚙齒動物的尿液或糞便。該病毒人際傳播雖然罕見，但仍有可能在人與人之間傳播，並可能導致嚴重的呼吸系統疾病，需要對患者進行密切監測、醫療支持和應急處置。

報導指出，WHO正在協調成員國和郵輪運營商，以便將兩名出現症狀的乘客進行醫療轉運，並對船上其餘乘客進行全面的公共衛生風險評估和防疫支持。

WHO表示，已按照《國際衛生條例》通知各國聯絡點，並將發布疫情通報。

新華社指出，3日早些時候，南非衛生部稱，大西洋上的一艘郵輪上爆發「嚴重急性呼吸道疾病」，兩人因「急性呼吸道感染」死亡。南非媒體報導稱，出現感染的郵輪是從阿根廷烏斯懷亞駛往位於非洲西岸維德角的「洪迪厄斯」號。