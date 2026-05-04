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捷克皮爾森紀念二戰美軍解放 300輛軍車遊行吸睛

中央社／ 布拉格3日專電

捷克西部城市皮爾森（Plzeň）今日盛大慶祝81年前在二戰時被美軍解放，脫離納粹德國；約300輛二戰時期軍車穿越市區街道，包括坦克、裝甲車、軍用卡車等，重現1945年5月6日的解放時刻。

捷克在第二次世界大戰時遭納粹德國佔領。1945年5月，美軍第3軍團第16裝甲師率先進入皮爾森，協助解放當地，結束德軍統治。

如今，皮爾森每年都會舉行「自由慶典」（Slavnosti svobody），活動為期1週，其中歷史軍車遊行是重頭戲。車隊高度還原1945年歷史場景，現場可見坦克、裝甲車、軍用卡車、摩托車、救護車與步兵隊伍，多架歷史軍機也在上空飛行表演。

許多車輛裝飾著丁香花、播放爵士樂，洋溢濃厚的歡慶氛圍。穿上美國軍裝的捷克人，向民眾揮手致意，車上還有穿美式風格洋裝的女性同行。約2公里長的遊行路線旁擠滿民眾，他們揮舞著捷克、美國國旗，熱情迎接車隊。

今年車隊由第16裝甲師重型裝備領軍，3輛美軍經典戰車開道，包括輕型M24霞飛坦克（Chaffee）、著名的M4雪曼坦克（Sherman），以及M36傑克森驅逐戰車（Jackson）。

美國與作為盟軍的比利時老兵多年來都是固定的榮譽嘉賓。今年最受矚目的，是兩位曾參與解放的美國老兵，分別是100歲的塞蒙德（Joseph Thurmond）與101歲的坎特（Gideon Kantor）來到現場，在車隊中獲得民眾熱烈的掌聲。

除了車隊遊行，皮爾森也舉行一系列相關活動，例如展示軍事野戰廚房、戰車維修工坊、軍營設施、軍事警察單位，以及數十輛重型與輕型裝甲車輛，讓民眾全面了解當時的軍事生活。

RAIDERS軍事歷史俱樂部則展示高機動性多用途輪車（HMMWV）、美國士兵使用的武器，力求真實還原歷史。

JFP RAIDERS軍事歷史俱樂部中尉切爾尼（OndřejČerný）接受中央社記者訪問時表示，RAIDERS主要重現現代美國陸軍第二步兵師服役時的樣貌。透過營地與裝備重現，向民眾介紹美國現代軍事文化。

談及解放日的意義，切爾尼說：「解放日是重要的自由紀念日。那些為自由而戰的英雄們，為捷克斯洛伐克帶來新的生命與自由。」

參與者Charlotte告訴中央社記者，解放日對捷克具重大歷史意義，值得世代銘記於心。熱愛歷史的她，已連續4年參與解放日紀念活動。

她說，每次準備服裝與妝髮往往需耗時約數小時。搭建營地同樣費時費力，而現場展示的二戰車輛與坦克多為真品，讓整個活動更具歷史真實感。

今年自由慶典將在「感謝你，美國！」（Thankyou, America!）紀念碑前舉行紀念儀式，為活動畫下句點。

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