英國首相睽違逾35年再訪亞美尼亞 聚焦中東與烏克蘭

英國首相施凱爾訪問亞美尼亞，將出席4日登場的「歐洲政治共同體」峰會，烏克蘭與中東地區情勢將是他與歐洲各國領導人的會談重點。

這是繼1990年的佘契爾（Margaret Thatcher）夫人之後，再度有英國現任首相訪問亞美尼亞。

歐洲政治共同體（European Political Community,EPC）為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之後發起，是跳脫歐洲聯盟（EU）框架的歐洲區域對話平台，標榜廣納歐盟與非歐盟國家領導人進行高階會談，議題設定和議程規劃均展現高度彈性，有助靈活回應當前挑戰。

EPC峰會原則上每半年召開一次，由歐盟成員國和非成員國輪流主辦，此次在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行，今年下半年將移師愛爾蘭。英國曾於2024年7月主辦第4次EPC峰會。

英國首相府今天表示，峰會期間，施凱爾（KeirStarmer）將宣布，英國有意加入總額約780億英鎊（新台幣3兆3500億元）的烏克蘭貸款計畫，以協助烏克蘭盡速取得所需軍備。

首相府指出，英國加入這項貸款計畫不僅有助強化烏克蘭防衛，也提供英國軍工業等領域企業爭取合約的機會，同時鞏固英國與歐盟日益密切的安全防衛合作關係。

施凱爾今天已抵達葉里凡，並趕在EPC峰會登場前一天，與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）舉行雙邊會談。

首相府預告，EPC葉里凡峰會落幕後，英國政府本週稍晚擬宣布新一波對俄制裁，以進一步打擊俄羅斯軍工供應鏈。

此外，英國與歐盟預計今年夏天舉行峰會，將聚焦經濟和安全防衛議題。

除了烏克蘭，中東地區情勢是施凱爾另一關注焦點。

首相府表示，施凱爾將與歐洲各國領導人研商如何促進荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的長期安全，並確保區域情勢穩定降溫。

在烏克蘭和中東地區，英、法皆合作主導非正式的多國安全聯盟，以利在交戰各方停火、局勢取得一定程度的穩定後，向烏克蘭和荷莫茲海峽部署軍事資源，協助確保區域安全，相關討論已陸續進入軍事細部規劃階段。