梅爾茨淡化與川普爭議 強調美裁減駐軍無關兩人分歧

德國總理梅爾茨表示，為能在北大西洋公約組織（NATO）體系內與美國合作，他必須接受總統川普不認同他的看法，但強調兩人的分歧與擬議的駐軍裁減計畫並無關聯。

路透社報導，外界認為因為梅爾茨（FriedrichMerz）批評美國對伊朗的戰事規劃，華府才會於1日宣布將從歐洲駐軍最多的德國裁減5000名美軍。梅爾茨對此予以駁斥，並且重申他對這個跨大西洋聯盟的承諾。

梅爾茨先前曾質疑川普對中東是否有退場計畫，並稱美國在談判桌上遭到伊朗「羞辱」。川普隨後批評梅爾茨是一位「無能的」領袖。

梅爾茨在接受德國第一電視台（ARD）專訪時指出：「我必須接受，美國總統在這些問題上的看法和我們不同。但這並不改變我依然堅信美國是我們重要夥伴的事實。」

被問到美國裁減駐德部隊是否和兩人起爭執有關時，梅爾茨回應：「兩者並無關聯。」

美方上述宣布也使得前總統拜登政府時期規劃、在德國部署配備長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的美軍營級部隊計畫告吹，這對德國構成打擊。德國近來積極推動該計畫，將其視為嚇阻俄羅斯的強有力手段。

梅爾茨表示，川普從未承諾推動該項部署計畫。他說：「如果我沒記錯的話，美國目前自己都不夠用。」