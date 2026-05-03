儘管中東戰事未決 美財長貝森特：「川習會」應該不會再延期

對即將到來的北京「川習會」，美國財長貝森特3日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時說，他不認為總統川普會再改期。

川普預定本月14至15日訪問中國大陸，與中國國家主席習近平舉行峰會。

川普3月以中東戰事仍持續為由，要求北京將原定4月初舉行的川習會延後約1個月。

貝森特還說，在美國和以色列對伊朗的戰爭未決下，能源價格正急遽上漲，但今年稍晚應會回落，而美國是能源市場的「大贏家」。