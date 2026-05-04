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中國稱霸無人機 專家：已贏得第3次世界大戰

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

無人機正改寫戰場規則，這在烏克蘭和伊朗戰場展露無遺，然而華爾街日報報導，目前無人機主導權落入中國大陸手中，美國早已落後。現在北京幾乎壟斷無人機馬達、電池到關鍵零組件的全球供應，專家更形容「中國已贏得第三次世界大戰」。

報導說，美中差距不在物理技術，而是規模經濟，中國靠龐大產量壓低成本，美國則從供應鏈到價格都落後一步。若要急起直追，華府必須先解決兩大難題：擺脫中國關鍵零件壟斷，並擴大本土量產規模。

烏克蘭軍方回收並拆解俄軍「第一人稱視角」（ＦＰＶ）無人機，發現其電池、馬達與關鍵控制晶片等均為中國製，若缺少中國製造體系，這類無人機幾乎無法組裝完成。至於中國在多大程度上協助伊朗無人機對抗美國與以色列，外界仍無定論。但分析人士指出，中國掌控全球無人機生產，意味伊朗很可能與俄羅斯、烏克蘭一樣高度依賴中國供應鏈。

代號Udav的烏克蘭無人機專家形容：「中國其實已贏得第三次世界大戰，因為他們掌握一切，短期甚至長期都難以改變。」

從零件來看，美國最難取代中國的是馬達與電池。無人機無刷馬達仰賴稀土磁鐵，中國掌握全球至少百分之九十產量，美國產量占比微乎其微；無人機電池亟需能快速供電的鋰聚合物，而中國正主導這整條供應鏈。

其他零組件雖有替代方案，但成本與量產仍是障礙。天線與無人機「大腦」飛控系統技術門檻不高，問題在於非中國供應商價格較高、需求不足，無人機通訊協議多半設計成與較便宜的中國電子零件相容。

同時，中國已經展現將無人機供應鏈武器化意圖，例如二○二四年將美國無人機公司Skydio列入黑名單，切斷關鍵零件供應，原因是Skydio向台灣出售無人機。

美防長赫塞斯已宣布啟動十一億美元「無人機主導」計畫，目標是打破中國在無人機領域的優勢。

美國 俄羅斯 北京 無人機

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