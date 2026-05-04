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大陸學者看川習會： 川普為風險管理 北京重點在台灣

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

美國總統川普預計五月十四日至十五日訪問北京，大陸學者分析，川普此行重點在於風險管理與關係穩定，美方一方面希望避免與中國在關鍵供應鏈上全面脫鉤，另一方面在俄烏與中東局勢未明下，也不願台海或南海再添變數；其中，台灣問題被視為雙邊關係最敏感的關鍵議題。

香港南華早報指出，當地時間五月一日，川普表示，儘管與伊朗談判陷入僵局，他仍將按原定計畫五月訪陸，並稱此行「一定會非常精彩」。川普原計畫於三月底訪問北京，但在美國與以色列對伊朗開戰後行程推遲，白宮隨後宣布將於五月十四日至十五日訪問中國。

報導引述上海國際問題專家沈丁立分析，川普此行主要是為了「風險管理」。他指出美國希望避免在關鍵供應鏈上（如稀土）完全與大陸脫鉤，同時也希望大陸不向伊朗提供軍事支持；對大陸而言，重點則在台灣問題。

南京大學國際關係學院副院長馬博說，川普此行首要考量是穩定對中關係，在俄烏戰爭與伊朗戰事都沒有明確出路情況下，華府無法承受在台海或南海再開闢新的不穩定戰線。他認為中美在貿易與科技領域的摩擦進入常態化，美國供應鏈調整也並非只針對中國，更敏感的仍是中國周邊包括台海、南海及朝鮮半島等安全問題，「這些領域外溢風險高，也可能成為雙邊溝通重點」。

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，川普正面臨國內對伊朗戰爭的壓力，希望透過訪中取得外交成果，同時也希望推動美國農產品、能源與飛機出口等經濟利益，但不可能僅透過一次訪問取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險與理解彼此紅線。

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