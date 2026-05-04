德國不怕川普撤軍 就怕失去美軍關鍵火力

美國國防部近日宣布將在一年內從德國撤出五千名美軍，總統川普二日再放話撤軍人數將比五千人「多得多」。然而，德國內部評估，削減駐德美軍對德國安全影響不大，較嚴重的衝擊是，美方也決定取消在德國部署美國陸軍長程火力營，這是操作戰斧巡弋飛彈與暗鷹極音速飛彈而設的部隊。

目前沒有歐洲國家具備這項常規長程精準打擊能力，美軍取消這項部署，將實質削弱對俄羅斯的嚇阻力。

德國每日鏡報報導，慕尼黑聯邦國防軍大學防衛專家馬薩拉認為，純從軍事角度來看，五千美軍撤離德國比較是象徵性質。

德國政府內部普遍認為，駐德美軍縮減絕非重大打擊，德國安全並未因此受到威脅。

每日鏡報指出，即使五千美軍撤離，美軍駐德國人數仍是全球第二多，僅次於日本。同時，美國也難以承受長期且大規模自德國撤軍的代價，因為對美方而言，派軍駐德極為重要。

較嚴重的問題是，美國已決定不在德國部署一個營，來操作戰斧巡弋飛彈與暗鷹極音速飛彈，這類系統被視為美軍關鍵的長程精準打擊能力。暗鷹是美國陸軍的長程極音速武器系統，戰斧巡弋飛彈則是美軍重要的攻擊性武器。

在德國部署美國陸軍長程火力營計畫，是美國前總統拜登政府與德國前總理蕭茲政府於二○二四年六月談成，並在同年北約峰會確認，原定二○二六年部署一支配備傳統長程武器的火力營，強化歐洲嚇阻能力。

根據華爾街日報，德國官員早已預料，川普政府不會履行這項協議。德國風險分析與國際安全研究所主任朗吉表示：「在歐洲面臨嚴峻威脅情勢下，這項傳統嚇阻能力的缺口未被填補，確實是一個問題。德國有自己的軍隊，但歐洲目前還沒有任何國家具備這種長程打擊能力」。

馬薩拉也表示，沒有這個美軍火力營才是實質打擊，造成傳統作戰能力缺口，削弱對俄羅斯的嚇阻力，且歐洲目前無法填補這項戰力缺口，「歐洲各國二○二四年六月已經聯手推動研發射程超過二千公里的巡弋飛彈，但目前進展有限。我認為這才是真正棘手的問題」。