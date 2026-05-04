東京審判80年 陸批日一寸寸推開戰爭之門

五月三日是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭八十周年，大陸外交部發布新聞稿指，接受東京審判判決是戰後日本回歸國際社會的前提。令人憤慨的是，八十年後的今天，日本軍國主義遺毒未清，「新型軍國主義」成勢為患；右翼勢力磨刀霍霍，加速「再軍事化」，嚴重背離戰後日本自我標榜的「和平主義」。

大陸外交部昨以發言人名義發布「就東京審判開庭八十周年答記者問」新聞稿指，東京審判是開羅宣言、波茨坦公告規定的實施，反映戰勝國與受害者集體意志，踐行聯合國憲章，捍衛二戰勝利成果。東京審判審的是人類良知，判的是歷史公正，同紐倫堡審判一道把法西斯戰犯永遠釘在歷史的恥辱柱上。這兩場大審判所承載的歷史正義不容否定，法律效力不容挑戰，奠定的戰後國際秩序基石不容撼動。

新華社昨刊文，歷史不會簡單重複，但總是驚人相似。八十年後的今天，日相高市早苗明言要將「自衛隊」正式寫入憲法，近期更稱「修憲時機已到」。日本還圖謀放棄無核三原則，敲定恢復舊式軍銜，解禁殺傷性武器出口，重塑國家情報系統，一系列危險之舉預示著「戰爭之門正在被一寸寸推開」。

文章稱，八十年過去，日本軍國主義幽靈正在掙脫國際公義和法律的束縛，肆意遊蕩。日本「和平憲法」第九條以國家根本法的形式向世界承諾永不再戰。這道誓言被一再蠶食：自衛隊的成立、集體自衛權的解禁、新安保法案的通過等；和平條款早已千瘡百孔。