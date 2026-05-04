尋求融冰 高市上台後 自民黨高層首訪北京

日本首相高市早苗二○二五年就任後，因「台海有事」相關表態引發北京強烈不滿，中日關係持續緊繃。在此背景下，日本自民黨選舉對策委員長西村康稔二日訪問北京，成為高市上台後，首次有自民黨「黨四役」（該黨四大要職）訪問中國大陸。

日本共同社報導，西村康稔二日到訪北京，停留至三日，期間參訪了自動駕駛相關企業，並與經濟界人士交換意見，但未安排與中方高層會見。報導提及，西村是在訪問哈薩克後回國途中造訪北京，這也是高市早苗政府上台後首次有該黨四大要職人物訪陸。

自民黨幹事長、總務會長、政策調查會長和選舉對策委員長並稱為自民黨「黨四役」，是負責推動政黨運作的高層實權人物。西村康稔曾任內閣官房副長官、經濟產業大臣，後涉及安倍派政治獻金問題遭黨內處分。四月中，西村接任自民黨汽車議員聯盟會長。

日經中文網指出，西村康稔此行參觀包括人形機器人與自動駕駛相關企業，包括宇樹科技。

西村康稔受訪時表示，「與二○二五年十二月在國際機器人展上看到時相比已有進步。日本企業仍然有很大的潛力」。報導也提到此次行程於五月三日結束，未安排與中國高層會面。

報導指，自二○二五年十一月高市早苗在國會就「台灣有事」問題發表相關言論後，中日關係持續惡化。二○二五年日中友好議員聯盟會長森山裕等人曾訪問中國，今年則取消了相關安排。

共同社指出，日本政府及經濟界在摸索恢復高層會晤來改善中日關係，擬派遣經濟產業大臣赤澤亮正出席本月在大陸江蘇省召開的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議。此外，前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團也計畫在六月訪問北京，謀求與中國高層會面。

針對當前中日關係，陸媒援引分析文章，儘管中日僵局持續，日本仍盼透過經貿場合尋求「融冰」，但雙方高層互動尚未恢復。日本一方面在安全領域強化與美國協調，另一方面又難以切斷對陸經濟依存，呈現政策矛盾。此次訪問被認為屬低強度接觸，不代表政治關係改善。中日關係能否回暖，仍然取決於日方是否在涉台問題上調整立場並回到既有政治文件框架。