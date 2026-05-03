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非洲跨國演習傳出意外 美軍兩人失聯搜救進行中

中央社／ 拉巴特3日綜合外電報導

美國和摩洛哥軍方今天表示，參加「非洲之獅2026」（African Lion2026）軍事演習的兩位美軍失蹤，目前正進行搜救行動。

法新社報導，「非洲之獅2026」軍演4月底在摩洛哥南部城市阿加迪爾（Agadir）展開，有來自40多個國家的近5000名軍人參與，演習將持續至5月8日。

摩洛哥武裝部隊於臉書發文指出，兩位參與「非洲之獅2026」演習的美國軍人昨天晚間在摩國南部坦坦（Tan Tan）地區一處懸崖附近失去聯繫。

他們還提到，摩洛哥、美國以及其他參演部隊立即展開搜救行動，動用了地面、空中和海上軍力。

美軍非洲司令部（US Africa Command）也宣布兩名軍人失聯的消息，並說道「仍在調查這起事件，正進行搜索中」。

美軍 軍演 演習

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