日民調：過半受訪民眾盼先顧民生 修憲優先性低

今天是日本的憲法紀念日，日本首相高市早苗重申「憲法應隨時代需求定期更新」，展現推動修憲的意願。不過，NHK公布的民調顯示，儘管認為「有必要修憲」的比例（38%）高於「沒必要」（20%），但過半數（52%）受訪民眾認為，國會應優先處理憲法以外的課題。

共同社報導，正在海外出訪的高市透過影片在支持修憲派的集會中致詞表示，距離憲法施行已79年，如今無論是安全保障環境、科技發展速度，或是人口結構都與當年大不相同，主張「憲法是國家的基石，因此應該隨著時代需求定期進行更新。」

她強調，修憲需經國會充分討論並彙整意見後作出結論，這是民主主義的原則，也是政治的職責，但最終仍須透過國民投票獲得批准，自民黨將加強向民眾說明，並爭取各黨合作，並強調「由日本人親自進行自主修憲，是自民黨的基本方針。」

然而，NHK同天公布的民調指出，52%受訪民眾認為國會「應優先處理憲法以外的課題」，僅24%受訪者認為「應優先討論修憲」，另有14%認為「不需要討論修憲」。在是否需要修改現行憲法的問題上，「贊成」與「觀望」同為38%，認為「沒必要」的有20%。

其中，爭議核心之一的憲法第9條意見更趨分裂。日本憲法第9條主要內容包括，放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權，因此使這部憲法稱為「和平憲法」。調查顯示，33%受訪者認為有必要修改，31%認為無需修改，另有31%難以決斷。支持修改者多主張應在憲法中明確記載自衛隊地位（61%），反對者則以「維持和平憲法精神」為主要理由（58%）。

不過，民眾對憲法的理解程度卻相對有限，僅4%受訪者表示「非常了解」，36%自評「大致上了解」，47%自認「不太了解」，承認「完全不了解」的有12%。

對於民意反映，支持推動修憲討論的關西學院大學教授井上武史分析，國際情勢惡化，使民眾對日本防衛能力產生不安，可能是導致一定比例民眾認為需要修憲的原因。

他表示，在此背景下，過半數受訪民眾卻認為國會「應該需要優先處理其他課題」，可能因為日本從未實際修憲，國民缺乏經驗，因此政府需要清楚說明修憲的必要性與實際影響。

相對地，主張現階段不宜修憲的學習院大學教授青井未帆則指出，雖然有意見主張「修憲時機已經成熟」，但是未能具體說明憲法究竟存在哪些問題、打算如何修改，不少人對於憲法本身根本不了解。加上物價上漲等民生議題更貼近民眾生活，使得修憲優先性相對降低。

她認為，無論是法律還是其他制度，必須有理由才會去修改。修憲後會發生什麼變化，與生活會產生什麼關聯，在尚未充分說明前推動修憲並不恰當。

NHK於4月3日起連續3天針對全國18歲以上民眾，以隨機播打固定電話與手機方式進行民意調查。調查對象3476人，其中1248人作出回應，回答率35.9%。