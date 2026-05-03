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札波羅熱核電廠遭無人機攻擊 俄羅斯控烏克蘭所為

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。路透
圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。路透

俄羅斯3日說，烏軍對俄占的烏克蘭札波羅熱核電廠發動1起無人機攻擊。對此，國際原子能總署（IAEA）同日說，已接獲通報。

俄方指稱，上述攻擊鎖定該核電廠1間外部的輻射控制實驗室，該實驗室不在電廠內，而是在電廠周邊。

根據俄方和IAEA，這起攻擊並未造成傷亡；該核電廠也持續照常運轉。

IAEA署長葛羅西說，駐該核電廠的1支IAEA團隊已請求進入該實驗室查看情況，並重申在核設施附近發動的任何攻擊，都可能構成核安風險。

俄羅斯 烏克蘭

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