札波羅熱核電廠遭無人機攻擊 俄羅斯控烏克蘭所為

美國國防部近日宣布一年內從德國撤出5000名美軍，總統川普2日再放話撤軍人數將比5000人「多得多」。然而，德國內部評估，削減駐德美軍對德國的安全威脅影響不大，較嚴重的衝擊是，美方也另決定取消在德國部

2026-05-03 15:55