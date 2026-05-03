聽新聞
0:00 / 0:00
札波羅熱核電廠遭無人機攻擊 俄羅斯控烏克蘭所為
俄羅斯3日說，烏軍對俄占的烏克蘭札波羅熱核電廠發動1起無人機攻擊。對此，國際原子能總署（IAEA）同日說，已接獲通報。
俄方指稱，上述攻擊鎖定該核電廠1間外部的輻射控制實驗室，該實驗室不在電廠內，而是在電廠周邊。
根據俄方和IAEA，這起攻擊並未造成傷亡；該核電廠也持續照常運轉。
IAEA署長葛羅西說，駐該核電廠的1支IAEA團隊已請求進入該實驗室查看情況，並重申在核設施附近發動的任何攻擊，都可能構成核安風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。