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斯里蘭卡警方破獲網路詐騙中心 逮37名大陸人
斯里蘭卡警方發言人今天表示，警方在首都可倫坡逮捕涉嫌在當地經營網路詐騙中心的37名中國籍人士，這是當局近來打擊外籍人士從事網路詐騙的最新一例。
法新社報導，一名當地警察說，警方在可倫坡郊區塔蘭加馬（Talangama）破獲一座疑似詐騙中心，查扣35台平板電腦、147支手機以及100張SIM卡。
警方發言人指出，嫌犯年齡介於23歲至44歲、包含一名女性，並補充說「他們持旅遊簽證入境並從事非法工作，其中2人簽證已過期」。
斯里蘭卡當局近來大力查緝詐騙，包括1個多月前在該國西北部一家飯店破獲網路詐騙行動，逮捕152名外國人，其中多數為中國人。
移民部門在3月逮捕135名涉嫌從事類似詐騙的中國公民，這批人現已遣返母國。中國駐可倫坡大使館當時說，正與斯里蘭卡相關部門密切合作，防止中國公民在地從事詐騙活動。
斯里蘭卡2024年逮捕230名中國人及200名印度人，他們遭控在斯里蘭卡多個地點經營網路犯罪中心。
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