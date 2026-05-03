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韓國新一代中型衛星成功發射 搭乘SpaceX獵鷹9號升空
韓聯社報導，搭載韓國新一代中型衛星2號的美國太空探索科技公司（SpaceX）「獵鷹9號」火箭在首爾時間今天下午4時，於加州范登堡太空基地（Vandenberg Space ForceBase）發射升空。
綜合韓聯社與路透社報導，韓國宇宙航空廳（KASA）表示，新一代中型衛星2號將於下午5時許與運載火箭分離，並於15分鐘後與挪威地面站進行首次通訊。
據報導，這枚衛星為500公斤級，由韓國航空宇宙產業公司（KAI）主導研發，可辨別地面黑白0.5公尺大小、彩色2公尺大小的物體。
這枚衛星將執行國土資源管理及災害應變等任務，並推進民間太空科技發展。
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