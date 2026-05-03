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以色列批准軍購案 將向美國採購F-35與F-15IA戰機

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導
以色列國防部今天表示，該國部長級採購委員會已批准一項軍購案，將向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及波音公司（Boeing）採購兩個新編戰鬥機中隊的F-35與F-15IA先進戰機。路透
以色列國防部今天表示，該國部長級採購委員會已批准一項軍購案，將向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及波音公司（Boeing）採購兩個新編戰鬥機中隊的F-35與F-15IA先進戰機。路透

以色列國防部今天表示，該國部長級採購委員會已批准一項軍購案，將向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及波音公司（Boeing）採購兩個新編戰鬥機中隊的F-35與F-15IA先進戰機

路透社報導，以色列國防部指出，這是一項總額3500億謝克爾（Shekel，以色列貨幣單位）、約合1190億美元強軍計畫的初步階段，旨在強化以色列軍力，並提升對未來嚴峻十年安全挑戰的備戰能力。

以色列國防部還提及，這些新編戰鬥機中隊將成為以軍長期軍力發展的基石，旨在應對區域性威脅，並維持以色列的戰略空優。

美國 戰略 戰機

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