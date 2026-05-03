高市談修憲 緊急事態條款、取消參院合區刻不容緩

今天是日本的憲法紀念日，日本首相高市早苗在憲法施行滿79週年之際接受「產經新聞」專訪表示，為因應大規模災害與恐怖攻擊等突發狀況，有必要儘速設立「緊急事態條款」，並強調將優先推動較易獲得在野黨與民意支持的修憲議題，加快相關討論進程。

高市指出，之所以需要儘快建立緊急事態條款，是為了因應隨時可能發生的大規模災害或恐怖攻擊，使國家能迅速採取應對措施。

她同時點名，與緊急事態條款並列為優先議題的還包括取消參議院選舉合區制度，並強調因為2028年將迎來參議院選舉，因此「現實上非常急迫」。

回顧自民黨於安倍晉三執政時期提出的4大修憲項目，包括明確描述自衛隊的合法存在地位、創設緊急事態條款、取消參議院合區制度，以及充實教育。高市表示，「4大項目的重要性沒有高低之分，全部都很重要」，但若從現實層面逐步推進，「緊急事態條款與取消合區最為迫切」。

關於憲法第9條修正，自民黨主張維持第2款「不保持戰力」的現行架構，透過「加憲案」（新增條款）方式明記自衛隊存在；然而，日本維新會主張刪除第2款並設立國防軍，顯示執政陣營內部仍存在歧見。高市對此表示，兩黨去年11月成立條文起草協議會，應持續關注後續討論進展。

她也指出，推動修憲須在國會取得眾參兩院2/3以上支持，並經國民投票通過，因此除了朝野協商外，爭取民眾理解同樣重要，並強調「不認為所有議題必須以相同速度推進」。

至於具體時程，高市僅表示「作為自民黨總裁，強烈希望儘早實現」，未明確表態具體時程。不過外界普遍認為，若要趕上參議院選舉，可能需在明年通常國會發起修憲。

儘管目前執政聯盟在參議院未過半，高市仍強調，支持修憲的政黨與會派合計已超過2/3，顯示在現有席次結構下，仍具備推動修憲的可能性。她並表示，將動員黨內力量，力求早日實現修憲目標。