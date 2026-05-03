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中菲再為南海互槓 菲律賓控中國船隻從事非法科研

中央社／ 馬尼拉3日綜合外電報導

中國今天指控，菲律賓人員登上南海主權爭議的無人沙洲鐵線礁；菲律賓海岸防衛隊反控，4艘中國船隻在菲國水域從事非法海洋科學研究，將部署飛機與艦艇予以驅離。

綜合路透社與彭博（Bloomberg News）報導，根據中國官媒「環球時報」，中國海警表示，發現5名菲律賓人員登上鐵線礁（Sandy Cay），北京當局將此舉定性為「非法」。但「環球時報」未說明中方是否已進一步採取行動。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在臉書發表聲明指出：「菲律賓海岸防衛隊認定，這些船隻在未取得菲律賓政府合法授權或事先同意情況下，從事非法海洋科學研究，明顯違反『聯合國海洋法公約』。」

此外，塔瑞耶拉還指出，菲律賓將部署飛機與艦艇驅離中國船隻。針對相關指控，中國外交部與菲律賓駐北京大使館未立即回應置評請求。

菲律賓是美國的盟友，與中國因南海領土爭端而關係緊繃，北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，這次交鋒延續中菲兩國因南海鐵線礁所引發的緊張態勢。

菲律賓上週曾指出，在中國官媒報導該國海警人員攜帶中國國旗抵達鐵線礁後，菲方已派遣海巡人員前往該地。

飛機 北京 海岸防衛隊

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