大陸主導無人機領域 美媒：華府欲追趕面臨兩難題

無人機技術正改寫戰場走向，「華爾街日報」指出，無人機主導權目前落入中國手上，美國想急起直追就需要找到辦法打破中方對於電池和馬達的壟斷，還要盡可能降低成本量產。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，隨著無人機顛覆烏克蘭、伊朗等地區的戰場，美國正努力在這項軍事技術最新發展中取得主導地位，但華府會面臨一個問題，即是中國已取得主導權。

透過拆解烏克蘭戰場無人機，可略窺中國在生產方面的主導程度。

烏克蘭總統旅（Presidential Brigade）無人機單位「布拉瓦」（Bulava）最近分析一架俄羅斯無人機，發現許多至少部分在中國製造的零件，例如電池、馬達，以及一顆沒有標記的晶片。

「布拉瓦」的無人機專家認為，若沒有中國供應鏈，俄羅斯無法打造出這種無人機。

「布拉瓦」一位無人機專家談到中國時更說道：「它已經贏得了第三次世界大戰，因為一切都掌握在它手中。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前承諾，會透過一項名為「無人機優勢」（Drone Dominance）的11億美元計畫，來試圖打破中國在無人機領域主導地位。

這項計畫目標是向美國供應商擴大採購，來加速美方無人機生產且壓低成本。

大多數無人機都是由簡單的機器組成，這代表從技術來說，美國並非無法跟中國競爭。

猶他州無人機新創公司Vector的共同創辦人馬特斯（George Matus）表示：「問題其實只是規模經濟。」

規模的重要性在近期戰事之中明顯易見，伊朗跟美國和以色列作戰頭一個月，德黑蘭當局發動逾4000次自殺式無人機攻擊，烏克蘭軍方則於過去一年多內，每個月大約消耗1萬架無人機。

但對於華府而言，問題為中國在規模和成本方面有著巨大優勢。向美國軍方銷售的美製四軸無人機價格可高達1萬5000美元，至少是同等中國製無人機的3倍。

若美國希望部署一支可長久發展、能與中國競爭的無人機隊伍，就需要解決兩項問題。

首先，美方需要找到辦法來打破中國對於電池及馬達的壟斷。美國總統川普（Donald Trump）政府已經向掌握關鍵礦物的美企投入數以十億計美元，而這些礦物是製造馬達與電池所需。

然而，專家示警，打造大規模生產所需的複雜基礎設施，可能要耗時10年以上。

美國也要找到方法盡可能壓低其他零件的成本，五角大廈曾承諾要向國內製造商採購34萬架第一人稱視角無人機，期盼這項採購量足以刺激國內供應鏈成長且降低成本。

「無人機優勢」計畫最終目標，是讓單架無人機成本壓低至2300美元。